LO QUE PARECÍA imposible hace sólo unos meses, empieza a ser considerado ahora como una posibilidad. Quizás aún remota, pero posibilidad. La afirmación categórica (y algo bravucona) de que revertir el ‘brexit’ es algo completamente inviable empieza a encontrar fisuras incluso en las propias filas ‘tories’, responsables en gran parte de la situación actual, porque promovieron en su día algunas de las pueriles ideas del populismo.

Hace apenas una semana se ha sabido que el arrepentimiento de la población británica empieza a ser importante. No todos los medios lo han propagado con la misma intensidad, porque la lucha entre ‘leavers’ y ‘remainers’ (los que se querían ir y los que querían permanecer) sigue siendo una batalla agria que se ha librado en buena medida en las páginas de los periódicos. Pero John Curtice, profesor de economía, realizaba hace sólo unos días en las páginas de ‘The Guardian’ un análisis profundo de lo que está pasando.

Las encuestas recientes revelan un deseo de revertir el ‘brexit’. Y ese deseo no deja de aumentar. Aunque los problemas económicos del Reino Unido están lastrados, como en muchas economías, por la pandemia y la guerra de Ucrania, cada vez son más los que consideran que el ‘brexit’ sólo ha servido para empeorar el día a día de los británicos. También ha empeorado su presencia en la esfera internacional, y su capacidad de influencia en el mundo. Y a ello hay que añadir el notable caos político durante bastantes meses, que culminó con el relevo de algunos de esos líderes conservadores.

Siete años después, Cutrice cree que las dudas sobre el ‘brexit’ siempre estuvieron ahí, pero ahora han aumentado hasta límites muy significativos. La serie de encuestas realizadas por YouGov empieza a revelar que al menos un 55 por ciento de la población cree que la decisión de abandonar la UE fue errónea. Casi un 60 por ciento afirma que volvería a Europa, de poder hacerlo, aunque se mantiene cierto temor a un nuevo referéndum, sin duda un asunto polémico por su capacidad intrínseca para generar más división.

Y no sólo es la debilidad creciente de la economía británica, que afecta a sectores sociales claves. Es la percepción de que la clase política no está preparada para dirigir correctamente el país, la percepción de una progresiva fragilidad en el contexto global que ha terminado por llenar de escepticismo a los más jóvenes. Aunque se ha dicho que es entre los ‘brexiteros’ donde el laborismo necesita pescar votos, Cutrice cree que el Partido Laborista, fuera de las decisiones políticas durante años a pesar de los muchos dislates conservadores, debería asegurarse el apoyo de todos los desencantados con su frialdad ante el triunfo del ‘brexit’, y de los nuevos frustrados, que no son pocos. Aproximadamente tres cuartas partes de los votantes laboristas potenciales son ahora mismo votantes declaradamente favorables a Europa.

Todos estos asuntos estaban ya presentes en 2020, en la entrevista que mantuve en estas páginas con el gran periodista Fintan O’Toole. Acababa de publicar entonces en Capitán Swing ‘Un fracaso heroico, el ‘brexit’ y la política del dolor’, y, entre sus respuestas, estaba esta: “Los jóvenes, en general, están enfadados con las personas mayores en el Reino Unido. Creen que son responsables de lo que ha sucedido, que han echado a perder su futuro, su vida cosmopolita, y todo esto debido a algunos partidos políticos: les han dicho que volverían a hacer grande al Reino Unido”. Sí, los mismos eslóganes trumpianos se colaron en la propaganda británica, naturalmente.

Hoy, la opinión de muchos de esos mayores es muy distinta. Los sondeos hablan. Jonathan Freedland, columnista de ‘The Guardian’ escribía el viernes: “sólo es una cuestión de tiempo que nos libremos del daño nacional que nos hemos autoinfligido [con el ´brexit’]”. Y añade: “aunque será más duro logar el regreso a Europa que lo que fue abandonarla... Nosotros tenemos los datos y ellos (los que apoyan el ‘brexit’) tienen los mitos. Y los mitos suelen ser muy potentes”.