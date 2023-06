Quen non soñou algunha vez con viaxar ao pasado para ser testemuña do que hoxe é historia? Visitar, poño por caso, como era Galicia hai un século, os costumes e oficios, as tradicións, a vestimenta e demais elementos que formaban parte da vida cotiá. Ata que a ciencia non avance abondo, non poderemos subir a unha desas máquinas do tempo, que deron lugar a unha manchea de obras literarias e cinematográficas, mais podemos facelo coa imaxinación, grazas a exposición “Fragmentos de onte”, aberta na Igrexa de Universidade de Santiago de Compostela, e a mirada singular da fotógrafa norteamericana Ruth Matilda Andersen.

Trátase dunha exposición etnográfica construída a partir das viaxes que Ruth Matilda Anderson realizou a Galicia nos anos 1924 e 1926, cun par de cámaras fotográficas daquel tempo e unha capacidade de empatizar coa vida e costumes des xentes do rural galego, moi afastadas dos cidadáns de Nova York, onde vivía. Este encargo, feito polos responsables da Hispanic Society de Nova York, non consistía unicamente en fotografar as paisaxes e as xentes do mundo rural galego dos anos 20, senón en estudar o folclore, os costumes, o vestiario que empregaban os galegos e galegas cando traballaban ou cando se divertían nas festas e romarías. Esta interesante exposición recolle o froito do seu traballo, ao que engade a Asociación Etnográfica Sete Espadelas un conxunto de pezas, traxes, ferramentas e útiles empregados nos distintos oficios, para mergullarnos na vida dos nosos devanceiros. Nada do que podemos ver na Igrexa da Universidade de Santiago sería posible sen a colaboración da Hispanic Society of America na que traballa a pontevedresa Helene Fontoira. As bodegas Martín Códax e a propia USC puxeron os medios para que poidamos gozar desta magnífica mostra. Se poden, non a perdan.