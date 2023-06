POCO LE DURAN LAS ALEGRÍAS a Joe Biden. Cuando Trump decidió postularse a las primarias del Partido Republicano, el Presidente pensó que las presidenciales de 2024 serían una repetición de las celebradas en 2020; con lo que, estando en el poder, el éxito estaba asegurado. Sin embargo, a medida que iban surgiendo jóvenes y destacadas figuras dispuestas a quitarle a Trump la batuta republicana, sus miedos empezaron a aflorar, pues su avanzada edad y sus despistes juegan en su contra. Tampoco creo que celebre la aparición de candidatos en sus propias filas demócratas, como la escritora Marianne Williamson y, sobre todo, Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, por mucho que Biden controle la estructura del Partido Demócrata.

Después llegó la nueva imputación de Trump por siete delitos federales distribuidos en 37 cargos, derivados de los documentos clasificados que el Departamento de Justicia y el FBI encontraron en su casa de Mar-a-Lago. Sin embargo, esta buena noticia para Biden se vio frustrada al comprobar que este nuevo varapalo judicial no sólo no parece minar las expectativas del neoyorquino, sino que le ha devuelto la popularidad que había perdido estos últimos meses. Ahora, el inquilino de la Casa Blanca se ve envuelto en los problemas judiciales de su hijo Hunter Biden, quien se ha declarado culpable de tres delitos: dos cargos de fraude fiscal por no pagar el impuesto federal sobre las rentas de 2017 y 2018 que luego trató de regularizar, y otro por posesión ilegal de una pistola adquirida en 2018, cuando sufría diversas y peligrosas adicciones. Con este nuevo contratiempo, la imagen de Biden sale dañada a nivel político, sí; pero sobre todo moral, en una sociedad estadounidense cada vez más sensibilizada con los efectos nocivos de las armas y las drogas.

Por no poder, ni siquiera ha podido disfrutar y apuntarse el tanto del inicio del deshielo con China propiciado por el reciente encuentro entre Xi Jinping y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Beijing; pues, un nuevo desliz, ocasionado por la filtración de sus declaraciones posteriores, muestran a un Biden un tanto temerario y superficial, llamando “dictador” al presidente de la República Popular China. Incluso el mensaje de Blinken en el Gran Salón del Pueblo, declarando que EE.UU. “se opone a alterar el statu quo de Taiwán” y “no apoya la independencia de la isla”, ha sido interpretado en Norteamérica como un signo de debilidad de Biden; quien, sabiendo que China es el gran acreedor de su deuda, parece estar dispuesto a revisar los aranceles con el gigante asiático, matizar el embargo a la exportación de microchips avanzados a China y otros aspectos derivados de la propiedad intelectual, e incluso volver a conceder visados a los estudiantes del país asiático.