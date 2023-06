O 25 DE XUÑO DE 1931 a cidadanía ourensá proclamou a República Galega. Dous días antes, o 23-X, no Carballiño, a veciñanza declarara o Estado galego. A ocasión para esta autodeterminación cívica fora a desaquelada decisión do ministro republicano Indalecio Prieto (PSOE) de amolar a nosa economía suspendendo as obras do camiño de ferro Ourense-Zamora, que comunicaría a Meseta e Madrid co noso País ao longo do eixo Ourense-A Coruña, botando fóra 12.000 traballadores. Xa que logo, tal fixo tamén a cidadanía compostelá o 27-X daquel ano.

A gravísima crise foi resolta polo mesmo ministro decretando a continuidade das obras, malia que éstas se desenvolveran logo moito máis a modo do previsto. Mentres, o Seminario de Estudos Galegos propuña un moi acaído Estatuto de Galicia que houbo ser diluído logo do rexeitamento das Cortes da República, que definiron o Estado español como “Estado integral”. Mais a habilidade e o sentido de país do Partido Galeguista (PG) canda socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos liberais e mesmo monárquicos independentes como Enrique Rajoy Leloup, foron quen de que a Asemblea de Concellos da Galicia aprobase o Estatuto en decembro de 1932.

Moi logo esquerda e dereita españolas amosarían a súa falla de sensibilidade cos dereitos e intereses do noso País. Casares Quiroga, ministro do Interior no goberno Azaña do inverno de 1933, promulgou unha norma que impedía de feito a ratificación do Estatuto que a cidadanía e as institucións galegas querían e a represión antipatriótica galega do bienio negro (outono 1933-inverno 1936), desterrou aos líderes patrióticos galegos Alexandre Bóveda e Afonos R. Castelao e bloqueou a votación cidadá do Estatuto.

Mais o novo Goberno xurdido das eleccións de 1936 tivo de asumir a vontade cidadá e convocar a votación do Estatuto para o 28 deste mes de xuño de 1936. A decisión popular foi moi potente: un millón de votos a prol do Estatuto entre menos de 1.344.000 electores, sobardando con moito os inxustísimos limiares impostos polos gobernantes republicanos.

O golpe de Estado do 18 de xullo impediu a implementación do autogoberno no noso País, mais Castelao foi quen de acadar o recoñecemento do Estatuto polas Cortes republicanas no exilio, o que lexitimaría a formación en novembro de 1944 do Consello de Galiza, presidido polo patriota rianxeiro, que actuou até a aprobación do novo Estatuto de 1981 como fideicomisario da última vontade manifestada libremente polos galegos en febeiro de 1936.

Hoxe somos unha nacionalidade, recoñecida na Constitución, por mor da moi maioritaria vontade que os nosos avos/oas, e bisavós/oas decidiron aquel 28-X 1936. De certo que moitísimos deles, cando emitiron o seu voto, tiñan presente aqueles fulcrais feitos de xuño de 1931 cando se proclamou a República Galega.