LLEGA JULIO. Dejamos atrás las carreras para llegar al cole a tiempo con los niños, los madrugones para coger sitio en las bibliotecas, la noche más corta del año. Se instaló el verano, vacaciones, nuevo horario. Es curioso ver, no obstante, que hay quienes no quieren enterarse. Tan apegadas están al trabajo que, si se detienen, temen les vaya a dar un infarto, no por estrés, sino por miedo a pararse. Un mundo al revés. Todo el año rogando vacaciones y al verlas venir, parecen decir: “mejor que no hubiesen llegado”. No pondré nombre a esos temores, pero se perciben de lejos como peces de colores.

Otros, por contra, buscan la canción del verano. Me sumo, aunque a bote pronto no la hallo. ¿Recuerdan esta letra?: “Atrás se queda el invierno, la primavera pasó, pronto en verano estaremos, tomando los rayos de sol... Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Hoy mi vida comienza. Hoy se ha abierto la puerta porque te tengo a mi lado y soy feliz”. Es un texto que tenía más sentido cuando éramos normales. Con el actual trasiego ni se atisba el controvertido síndrome postvacacional ni de lejos. Y es natural porque vivimos en las se(p)timanas de 4 días y la adicción al trabajo se ve como algo normal, no como un mal a curar. Yo, después de escuchar tanto buen coro estadounidense, a cada cual, más afinado, vivo soñando en América. No es que quiera hacer fortuna al otro lado del atlántico. Es por contribuir a esa búsqueda de la sintonía del verano. Por fin la encuentro. Es de Nino Bravo: “América, América. Todo un inmenso jardín. Eso es América. Cuando Dios hizo el edén. Pensó en América”. Norte-américa y, en particular, los EE.UU. son –o parecen– un paraíso que el 4 de julio conmemoran la independencia. En su bandera lucen tres colores que, en estas fechas, cual mareas, pretenden en España coparlo todo: rojo vivo, azul playero y un blanco desconcertante que, entre cal y canto, no da el pego, aunque tiene claro que quiere huir del blanco y negro. América, como tema, es multicolor. Como tierra, es expansión: “Más allá del mar habrá un lugar / donde el sol cada mañana brille más”. Quizás se le podría otorgar a este canto de Nino el título que en vida no tuvo (la canción del verano), pues él partió hace ahora medio siglo, sin tiempo a decir “adiós”. Mientras esto escribo estará sonando su legado en un estrado, orquestado y adaptado para la ocasión. Habrá que esperar a ver esos conciertos grabados para La 2 y así calibrar el resultado de ese Nino Sinfónico que, como tal, no existió. Todo preparado para julio. Falta acoger este tiempo de vacación sin temor, asumir que el verano llegó y lanzarse a la no-acción, o a un cambio de ocupación. Si alguien dudara quedar sumido en voluptuosos y soporíferos sueños, haga un parón, apague la televisión y tome un café americano como oportuna precaución.