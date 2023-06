YA, YA, ya se que os llamó la atención la foto en la que el Portavoz de Campaña del PP, Borja Semper, lanzaba unas proclamas lectorales de su partido desde una playa falsa sita en Madrid. Hubo, incluso, quienes se lanzaron como cohetes a hacer gracias, más que nada, como es lógico, sus adversarios políticos. Como no: aunque solo fuese por causa de su extravagancia, es que lo pedía.

Pero, creo yo, lo más señalado no era la playa en sí misma, que un montón de arena bien extendida lo puede preparar cualquiera. Además, tratándose de propaganda, ¿es que hay alguna que no sea artificial? Como la de cualquier producto comercial: compra paisa, que esto es más de lo más. Ningún anuncio de ningún producto es verídico, en el sentido de que se limite a decir estrictamente la verdad. Llamar la atención, eso sí. ¡Es el mercado! Siempre tiene truco.

Pero no, no, no es eso lo más notorio del antedicho anuncio electoral playero del PP. Fijaos bien en las imágenes: las sombras de las sombrillas van cada una por su lado. Unas al norte, otras al sur, incluso al este y al oeste. A estilo loco, como decían en mi aldea. Como si el sol estuviese en varios sitios a la vez. Un imposible, vamos. Desde que el universo es universo, el sol nunca puede estar en más de un lugar a la vez.

Vuelvo a decir que ningún anuncio comercial, o electoral, podríamos decir también, nunca es verídico, pero tiene que parecerlo. El cliente o el votante, que ya de puestos en este terreno, tampoco es que se diferencien mucho, tiene que creérselo. De otro modo, no valdría para nada.

Yo, pues, creo que el PP debería retirar ese anuncio. Aunque sólo sea para que ni los propios ni los extraños crean que miente. Hasta me inclino a pensar que su intención era muy diferente: sólo llamar la atención, eso. Como un anuncio comercial, pero mal hecho. Pues, ala, que cojan al responsable por las solapas y le den unos sopapos. ¡Maldito sea!

Como mínimo, ya aceptando que no se quisiera que pareciese una falsedad, ya tampoco se puede querer que no fuese una confusión. Un sol descolocado. Un sitio donde se trastocan los puntos cardinales. Y que el personal piense que el PP no sabe por dónde ni hacia dónde va. Desnortado. De manera tan simbólica como esta columna mía para los que saben de qué voy.

Pero, bueno, al fin y al cabo, también los lectores saben de qué va la propaganda política. Si, ¿no?

Anda, Alberto, búscate otro albañil. Uno que, por lo menos, no maneje lo símbólico con semejante torpeza.