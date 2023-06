COMO EN LOS DÍAS no tan lejanos del Peugeot 407, Pedro Sánchez ha vuelto a la carretera. De nuevo a la carretera: “I can’t wait to get on the road again / On the road again / Goin’ places that I’ve never been / Seein’ things that I may never see again / And I can’t wait to get on the road again”. Así cantaba Willie Nelson en los ochenta… Y “vivo en la carretera”, decía Miguel Ríos. Tal vez es el signo del político en tiempos cambiantes. De la moqueta a la carretera, volver a empezar, hacer de nuevo el camino.

Pocos políticos con mayor capacidad de reinventarse que Pedro Sánchez. Acostumbrado a quedarse cortado en el pasado (lenguaje propio del baloncesto, su deporte), tomó la carretera con el espíritu de esa chica del anuncio automovilístico, ya saben, esa que surca con la sonrisa de oreja a oreja una carretera llena de baches en un día de lluvia: “hoy va a ser un día fantástico”, creo que dice, ante la estupefacción de su compañero. Pedro está dispuesto a iniciar un día fantástico. Cada día. A pesar de los baches. A pesar de la lluvia. A pesar de la estupefacción de algunos. Vive en la carretera. No ha salido con el Peugeot 407, porque eso sería política ‘vintage’. El tiempo pasa muy rápido en días líquidos. Pero su nueva carretera es la televisión, la radio, la prensa. El nuevo viaje es ferozmente mediático. Escribo horas antes de que Feijóo visite a Motos, en Antena 3. El día anterior Sánchez arribó a ese escenario improbable, vestido de fin de semana: vaqueros y deportivas… Improbable, hasta ahora. Es su nueva carretera. El Peugeot 407 de este verano es el plató y el micrófono. No hay tiempo para otra ruta. Los mítines cotizan a la baja: fiestas de autobombo, palabrería gris de argumentario, mucho abrazo, una cosa antigua, yo diría. No, hace falta algo diferente. Y Sánchez se ha volcado en un universo mediático, que, según él mismo, en muchos casos le es profundamente hostil. También está acostumbrado a moverse en la hostilidad. Pero ninguna televisión, cercana o lejana, va a renunciar a tener a Pedro en carne y hueso… Zapatero abre el camino, al parecer más hecho al ritmo de los platós. Sí. Dos en la carretera. La urgencia en la convocatoria exige adecuarse a la velocidad de los platós. También lo hará la oposición, playas aparte, que, sin embargo, mantiene ese tono celebratorio de las fiestas familiares, como quien celebra ya una victoria anunciada. Eso siempre tiene su peligro. Todo lo doméstico te lleva a un exceso de confianza, al placer de tu zona de confort. Y como dice la filosofía de los azulejos de los bares: “hace un buen día, ya verás como viene alguien y lo jode”. Ojo al dato. Lo doméstico puede ser engañoso. Y con Vox a la hora de los postres, el vecino incómodo de la ‘urba’, dispuesto a compartir la tarta. Sánchez, en la necesidad de explicar todo lo no explicado hasta ahora (la gente mira, escucha, pero, ay, necesita que le expliquen) se abre en canal (de canal en canal, más bien) a esta gran carretera mediática, yendo, como Willie Nelson “a lugares en los que nunca ha estado / viendo cosas que tal vez nunca vuelva a ver”. Quién sabe, queridos. Quién sabe. Esa urgencia de explicarse necesita minutos, por eso quizás Feijóo sólo le ha concedido un cara a cara (uno es muy poco, sí, pero ninguno sería un grave error). Sánchez ha terminado entrevistándose a sí mismo a través de algunos de sus ministros, un formato novedoso, la verdad, que denota esa necesidad de dar su versión. Su modelo es ahora la exposición mediática, mientras Feijóo se dosifica todo lo que puede: tiene encuestas favorables que cuidar. A Motos, la otra noche, Sánchez le torció en cierto modo el guion, o quizás Motos se dejó llevar: ¿no es este un programa para entrevistas mayormente promocionales? Pues eso. De pronto Sánchez descubrió que no se le da mal la cercanía. Sus asesores potenciarán este extremo a partir de ahora. Algunos le acusaron de haberlo preparado demasiado, de calcular gestos y palabras. ¿Y quién no lo haría? La carretera enseña muchas más cosas que la moqueta.