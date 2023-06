FEIJÓO llegó jovial a lo de Motos, que es un programa donde abundan las entrevistas promocionales y el rollo chupiguay. Tal vez vio la entrevista de Sánchez el día anterior en el mismo escenario y cogió el tono, porque hay que saber mimetizarse con el contexto, saber lo que se le pide a uno en cada caso. Los dos lo hicieron bien, hay que reconocerlo. Así, en general. Ambos pasaron la prueba del algodón de Motos, que fue más bien algodón que otra cosa, sí, pero no porque lo necesitaran, pues apenas hizo sangre en los entrevistados. Tal vez porque aquello era para echarse unas risas con las hormigas, hombre. Buen rollo, aunque fuera a trancas y barrancas.

Pero no exactamente. Motos tiene una audiencia numerosa, con o sin Will Smith, y tanto Sánchez como Feijóo lo reconocieron. A los dos les dijeron que era un programa importante (al menos, por la audiencia) y que había que currárselo. No es un espacio político y eso, quizás, mejora aún más las cosas. A la gente le gusta que los candidatos vayan a formatos menos encorsetados, menos previsibles, menos controlados por la tiranía del reloj. Y si hablan de su peso, de su talla, de lo peleón que es el niño, y en este plan, pues oye.

Todo ventajas. Los debates, tan rigurosamente vigilados, ofrecen más dudas. Hubo un tiempo en el que se decía que no influían apenas en el voto, pero se ve que las cosas han cambiado. Esta campaña va a ser sobre todo mediática. Sánchez, al menos, lo cree así. Como decíamos ayer, necesita estar en los platós, pero obsérvese que Feijóo, por lo bajini, no le va a la zaga. No hace ascos a la tentación de la cámara y el micrófono, aunque no quiere ir al cara a cara de la televisión pública. Yo creo que debería ir. Hay que ir a los sitios. Sánchez, por ejemplo, que ha sido reticente en esto de la presencia mediática, se presta ahora a canutazos por doquier, a programas de esto y aquello, y no está mal que así sea. Un político es también un comunicador. Si no cuentas las cosas, otros las contarán por ti. Y las contarán, me temo, a su manera.

Pero el miedo escénico siempre está ahí. Ser rehén de tus palabras y dueño de tus silencios, ya saben. Feijóo lo ejemplificó ante Motos de manera gráfica, y creo que sincera: “no lo sabe ni el cuello de mi camisa”, le dijo. Se refería a los ministros futuribles, a la vicepresidenta (en femenino) que anunció, haciendo un guiño a la narrativa de suspense. ¡Ay, si los cuellos de la camisa hablaran! Ellos son los guardianes de todos los secretos. Ellos tienen el almidón de las verdades no dichas, hasta que se cumpla el tiempo.

Hablar para el cuello de la camisa es también una técnica. Decir las cosas, pero poco. Feijóo presume de un intervencionismo liviano, lo que, en cierto modo, habrá pensado tal vez, le libera del peso omnímodo de los pactos con Vox en ciertas autonomías. Lo que no pasa del cuello de tu camisa sólo existe relativamente. Y si otros hablan alto, muy alto, qué mejor oportunidad para guardar un confortable silencio. Los populares han acuñado la expresión ‘matemáticas de estado’ para explicar lo que sucedió en mayo, y, curiosamente, en las elecciones de julio se presenta una plataforma que se llama Sumar... Todo es sumar, finalmente. La política asimétrica, dicen otros. Más que la realidad, lo que importa es tener un nombre para todo.

Ya al final, Motos le preguntó a Feijóo por Iglesias. Por Julio Iglesias, me refiero. Tal vez fue una coda inesperada para el público, en la que Feijóo se explayó con gusto infinito. De inmediato nos imaginamos a Julio como banda sonora para julio, o sea. ¿Mejor que la de Verano Azul? Explicó que se mandan mensajes con asiduidad (memes incluidos), y, ya que Pablo Motos parece ser ahora mismo el máximo ‘influencer’ de la precampaña, quizás podríamos concluir que Feijóo tiene a Julio Iglesias como asesor transoceánico en el grupo ‘tipos de éxito’ del Whatsapp. En fin. Claro que, si Abascal sigue exigiendo, a Feijóo la discografía de Julio le viene a huevo… “¡Hey! / No vayas presumiendo por ahí / Diciendo que no puedo estar sin ti…” Y así.