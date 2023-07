“Playa del perro/playa de los perros”; “Platja dels gossos”; “Txakur hondartza”: velaí unha rotulación que se reitera ao longo dos litorais ibéricos, xa se trate daqueles correspondentes ás áreas de expresión castelá, ao ámbito do idioma catalán ou aínda ao espazo do euskera. “Praia/area dos cans”: así mesmo as costas de Galiza e Portugal veñen consignar semellante toponimia e eis, sen irmos máis lonxe, a “Balada da praia dos cães” (1982), título dunha sobranceira novela do grande autor de alén Miño, José Cardoso Pires e, asemade e a partir dela, dunha (coido que mellorable) adaptación cinematográfica dirixida por José Fonseca e Costa por volta de 1987.

“Praia/area dos cans”, xa que logo; pero aínda e sobre todo e á vista dos datos, cidade dos tales. E é que, segundo informaba oportunamente este venerable rotativo, acontece que, agora mesmo, están a habitar en Vigo máis mascotas que persoas menores de idade. En efecto, de acordo co Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (REGIAX), o censo destes anda xa polos 50.945 -dos cales, 45.763 cans-; polo contrario, e desde as anotacións procedentes do Instituto Galego de Estatística (IGE), a conta de rapaces e raparigas comprendidos entre os 0 e os 19 anos amosa un total de 49.926. Como queira que, á súa vez, aqueles que teñen menos de 14 suman apenas 22.413, a proporción vén ser a de 2 cans por cada neno/a menores desa idade. En fin; a tendencia actual é que, mentres diminúe o número de nacementos de cativos/as, vai en aumento a cifra das mascotas.

Non conforma, claro é, a presente columna o lugar máis adecuado para levarmos a termo unha análise minimamente rigorosa respecto das causas dunha -entendo que preocupante- conxuntura. Porén, si que quixera subliñar así e todo que, malia ter convivido ao longo dos meus anos en compañía dos nosos “irmáns máis pequenos”, e de que agora mesmo ande próximo o meu/noso moi benquerido canciño “Liam”, en ningún caso considerei/considero que os dereitos de animais e de humanos poidan entrar en concurso. Dito/escrito vaia, daquela, con todo o meu agarimo pola Pachamama, a nai Xea e estudantinas ad hoc, quede claro que primeiro -e outra vez primeiro aínda- han de estar sempre as persoas; as mascotas veñen logo.

Agora ben; os datos son os datos. Quero dicir que, tanto polos propios animais de seu como tamén, desde logo, polos seus donos, non estaría de máis que alguén -e cando escribo “alguén”, refírome ás administracións públicas; máis en concreto e para o caso que nos ocupa, o Concello de Vigo- os fose tomar (os datos, reitero) en consideración. Porque coido que han de ser bastantes/moitos aqueles/as de entre os, sempre moi amables, lectores destas liñas semanais en concordaren que un rexistro de máis de 45.000 cans si que devén merecente da atención dos nosos concelleiros, así dos que artellan o goberno do municipio como daqueloutros que veñan axeitar a leal oposición.

Andamos xa en tempada de verán. Nin que dicir ten, as praias son para os humanos, e é moi de comprender que a presenza nelas dos animais de compañía non resulte recomendable nesta xeira. Con todo, o Concello de Vigo si que mantén un espazo litoral onde as mascotas poden acudir en liberdade durante todo o ano: estamos a falar das areas de A Foz e A Calzoa, se ben que un cartel avisa, nas segundas, de que a partir dunha determinada raia, a praia é apenas de uso para os humanos. Mais o problema radica en que se trata dunha marca, dun límite absolutamente imaxinario sobre o propio areal e, en consecuencia, de moi pouca doada precisión. Iso si: a multa por ultrapasalo, esa sí que pode resultar moi precisa e contundente.

De acordo coa información facilitada polo propio Concello, Vigo conta cun total de 45 areais. Reitero o da desigualdade de dereitos e etc; pero… de veras que tan só un deles -1, si- pode estar á disposición dos 50.000 animais de compañía que conviven a diario connosco? E, en todo caso, non resulta posible ou ben delimitar como lle cómpre o espazo só humano/humano da Calzoa ou arbitrar, acaso, outro ámbito máis adecuado para a presenza e disfrute das nosas mascotas? Ok: poida que non estea nos programas municipais converternos nunha cidade “pet friendly”, pero… tan arduo, complexo… extraordinariamente delicado devén transladar ás leis aquilo que xorde normal no tránsito cotián?

“A grandeza dunha nación e mais o seu progreso moral poden ser xulgados polo xeito en que trata os seus animais”. Eu non sei Vdes., pero este cronista non se atrevería en ningún caso a levarlle a contraria ao Mahatma Gandhi.