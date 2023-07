El disputado voto del Sr. Cayo es un afortunado título de una novela escrita en 1978 de Miguel Delibes, que sería llevada al cine ocho años después por Antonio Giménez-Rico. La argumentación guarda una vigencia inusual, con una España dividida en dos o en diecisiete, enfrentada a todo menos a sus verdaderos problemas, estable en lo aparente pero desestructurada en lo formal, instalada en una memoria histórica utilitarista, que lleva el rencor a la categoría panfletaria, a promesa de reencuentro pacífico en el mismo duelo que mata todo afán de paz, e impide restañar de una vez heridas de guerras y atentados, que alimentan un mal guion de pesadilla, un imaginario popular de los que siquiera saben que España empezó a llorar de veras en 1898, en el entierro de un imperio, y que las campanas siguen redoblando por cada uno de nosotros, mientras todos nos reímos de todos y con todos en las tabernas. Vengan votos.

La relectura del libro, del mismo año que la Constitución, o el visionado de la película, sirven también para comprobar desde la perspectiva actual que la democracia ha contribuido a modernizar un país en el que sí se mantienen algunos problemas, como la España vaciada o los extremismos políticos. Contrariedades de un estado en el que todo cambia y en el que nada cambia, según se mire de reojo una transición temporal y tuerta del derecho, del izquierdo y del revés; de una geografía, fronteriza de Gibraltar, que nos ha alejado de sueños de equilibrio centristas, consensos básicos y pactos económicos monclovitas, pero que ha traído libertad, bienestar general, paz en Euskadi, adscripción europea, mayor igualdad y participación, en tiempo real, de la globalización. Siguen, eso también, faltando cultura e intelectuales de peso, en lo que ha influido la crisis de los medios de comunicación en papel, pero los pocos que quedan son muy respetables, me refiero, por ejemplo, a Emilio Lledó.

Ahora solo se autoexilian los reyes Eméritos, al que buena parte del pueblo le ha perdonado lo que en un país menos generoso y folclórico resultaría imperdonable, porque sigue reconociendo lo mucho que hizo por preservar lo que tanto nos costó: la democracia.

Toca votar, de nuevo, bajo el auspicio tórrido de lo imprevisible que ha de resultar decisivo, al menos para el destino de una nación que a veces parece desportillada, como que quiere resquebrajarse en mil pedazos de sí misma, que goza de un sistema casi federal, que resulta más que suficiente para arruinarse con tanta administración ahogada en papeleos, trámites y burocracias interminables que mantienen funcionarios pertinaces. Un país en el que los que crean riqueza y empleo tienen casi que pedir disculpas o limosna subvencionada para acabar pagando, no a sus empleados, que es lo que quisieran, sino a los que no ansían trabajar -algo muy distinto al desempleo-. Es paradójico, pero cierto: hay millones de parados y los empleadores no encuentran mano de obra. Sabemos que los salarios son bajos, los impuestos altos y las pensiones una incógnita, pero aun así todo el mundo quiere imitar nuestro modelo de vida y por eso vienen, entre otras cosas, tantos turistas.

Voten en urna o por correo, haga el calor propio del estío o del Sahara marroquí. Usted decide esta vez, después, durante cuatro años, lo harán por usted los del disputado escaño que viene. En el libro de Delibes, creo recordar, pues mi memoria histórica falla, había una muda. Yo no puede debo de decir más que defiendo su libertad de equivocarse. Vale.