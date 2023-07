Levo un tempo saturado de tanto falar e escribir sobre intelixencia artificial. Pasaráseme, pero non hoxe. Por iso voulles a contar un par de cousas que me ocorreron ao longo do día, sen ningunha transcendencia. Desas cousas que nos pasan, e que carecen de importancia. Ou que si a teñen, pero precisamente por iso, por non ser transcendentes, por non ter prazo de entrega, por non ser unha ameaza, por nin sequera xerarnos algo de ansiedade. Cousas que non se pagan a prazos, nin caducan, nin se estragan se non as usas ou por usalas en exceso. Cousas que percibimos se non temos outras cousas nas que pensar. Cousas, mesmo, que ás veces sácannos da cabeza eses polbos mentais que se agarran ás nosas neuronas cos seus pesados tentáculos, e que non as soltan, facéndoas pensar ao unísono no que non queremos pensar.

Hai algún tempo conteilles, nun cálculo superficial, que o lago das Pontes pode conter aproximadamente uns cincocentos mil millóns de litros de auga. Medio billón, por facer a conta e o conto curtos. Alguén díxome daquela que tampouco era para tanto, quizais sen pensar ben na dimensión de tal número. Fixen outra conta rápida, e díxenlle que eran unhas seis veces o número de neuronas do noso cerebro. Pero nin con esas. Máis ben ao contrario. Pareceulle pouca auga, se ese número de neuronas poden meterse nunha botella de litro e medio. Desistín de poñerlle máis exemplos. Hoxe, o día que escribo, lin na prensa que Estrella de Galicia está próxima a producir cincocentos millóns de litros de cervexa ao ano. Só imaxinándonos o que se bebe no mundo desta cervexa que vai camiño de ser o quinto ben galego declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, seguro que, agora si, pareceranos o infinito pensar que necesitariamos un milenio da produción enteira de Estrella Galicia para encher o oco do lago das Pontes. É só un xogo de números, que non quixese eu que nin un quinto de cervexa se derrame fora dunha boca. Outra cousa intranscendente que me pasou hoxe foi nunha consulta médica. Mentres a especialista que me atendeu con paciencia e amabilidade cubría o volante para que me fixesen unha radiografía, preguntoume se tiña algunha placa metálica no corpo. Non se me ocorreu mellor cousa que tentar facerme o gracioso e respondinlle que non só non tiña ningunha, senón que me faltaba algún parafuso. En silencio, e sen levantar a vista do papel, seguiu escribindo. Mellor así, que doutro xeito vería como me ruboricei, avergoñado polo nulo éxito da miña chanza. Ao intre, mentres o meu corpo expoñíase á radiación, pasóuseme pola cabeza preguntarlle a ChatGPT a súa opinión sobre a miña broma –si, díxenlles que estou algo saturado da intelixencia artificial, pero é deformación profesional–. Fíxeno ao chegar ao despacho, e a máquina devolveume algo da autoestima perdida na consulta: “A resposta á túa médica é un bo exemplo de xogo de palabras… Na miña avaliación, si, este chiste podería ser gracioso para moitas persoas debido á súa sorpresa e creatividade”. Por iso levo a miña vida dedicándome á intelixencia artificial. Poucas veces me defrauda.