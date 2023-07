La cumbre inaugural de la presidencia española de la Unión Europea tuvo lugar (con escaso reflejo mediático, hay que decirlo) en el claustro de San Isidoro de León, un lugar sagrado para la idea de la democracia. Allí, como es más o menos sabido, se celebraron en 1188 las primeras Cortes parlamentarias, en los inicios del reinado de Alfonso IX de León. La Unesco ha reconocido que aquella reunión, una Curia Regia con la participación del pueblo llano, de la que el rey dio noticia al arzobispo de Compostela, asistente también a la curia como máxima autoridad religiosa del reino, es el testimonio más antiguo del sistema parlamentario europeo.

Y, aunque sin duda representa un orgullo para la ciudad leonesa, que subraya su carácter de “cuna del parlamentarismo”, ha de entenderse también como una fecha clave y simbólica para comprender la idea de la democracia en el conjunto de Europa. Con sólo 16 años, en su primer año de reinado, Alfonso IX citó allí al estamento popular, lo que, sin duda, supone la base del parlamentarismo moderno, aunque existan opiniones diversas sobre el asunto, y cierta confusión en torno a las fechas. María Nieves Alonso explica que en los Decreta de 1188 se observan dos hechos incuestionables que hablan de su relevancia: uno, “la presencia de ciudadanos procedentes del pueblo en la Curia”, otro, “una perspectiva material/sustancial a partir de la cual se pueden identificar los precedentes del constitucionalismo actual”.

Por tanto, es difícil imaginar una mejor inauguración de la presidencia española de la Unión Europea, porque aquí se subraya el carácter fundamental de la soberanía popular, aunque sea en estado embrionario, y, sobre todo, porque nos encontramos en un instante histórico en el que las libertades están siendo amenazadas en muchos aspectos. Creo que la relativa comodidad de vivir en Europa puede provocar que nos encontremos inermes ante el crecimiento de ideas extremas, tan radicales como simples, que, apoyadas en los cantos de sirena del populismo y su propagación en las redes, puedan acabar derribando un andamiaje social que creíamos sólido, el que nos ha llevado hasta aquí, por cierto, al período de mayor prosperidad de la historia. El ciudadano debería medir con cuidado lo que supone poner en jaque el gran avance de las democracias.

Más allá del simbolismo de los Decreta y de las Cortes de 1188, la muy plural y diversa sociedad europea tiene que actuar con decisión y altura de miras en estos tiempos que corren. Es difícil imaginar un sistema más favorable a los ciudadanos que el que se ha tejido en Europa, con todos sus errores. Las dificultades económicas, la guerra en Ucrania, la presión migratoria, y otros asuntos, tensionan el gobierno de Europa, qué duda cabe, pero al tiempo muestran que sin una estructura como la europea sería muy difícil resistir tantos inconvenientes. Y, mucho más difícil, superarlos. Europa es garante de una fuerza extraordinaria que reside no sólo en su carácter colectivo, sino en la innegociable defensa del espíritu de la democracia y la libertad. No nos dejemos engañar. No nos vendamos a las soluciones simples, banales, propagandísticas, que abominan de la complejidad de las ideas. Porque la ignorancia siempre fue un excelente caldo de cultivo para la destrucción.

Una sociedad evolucionada y compleja no debería permitir ataques contra la inteligencia. Pero conviene también identificar con claridad los intereses y las necesidades de los ciudadanos, buscar la transversalidad de las acciones. No enrocarse en dogmas inapropiados. Que Europa sea una tierra deseada por muchos tiene que ver con la libertad de movimientos, con la posibilidad de desarrollar proyectos comunes. La intolerancia y la cerrazón se infiltran peligrosamente en las sociedades que dan por sentado todo lo que han conseguido. Quizás porque no han sabido explicarlo adecuadamente, por ejemplo, a los jóvenes, que no conocieron tiempos pasados y terribles. Espero que aún estemos a tiempo de revertir este peligroso debilitamiento.