A lo largo de más de una semana, desde el pasado viernes, 23 de junio, en el amplio contexto de la UE, y en sus instituciones más destacadas, se siguen organizando foros y seminarios destinados a analizar las consecuencias del Brexit asumido por Reino Unido hace siete años, tras el referéndum de 2016. Un ejemplo es el Congreso internacional BrexLit: Writing the British Border in Times of Crisis, que se celebrará esta semana en la USC, y en el que participaremos profesores, académicos e investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras. El fin último es constatar y demostrar el error de una decisión que, todavía hoy, tanto una nueva mayoría de británicos, como la práctica totalidad de los europeos, seguimos lamentando.

Repetidas veces hemos señalado aquí las sobrevenidas trabas burocráticas a las que están sometidos nuestros hermanos isleños por culpa del divorcio, así como los varapalos económicos, empresariales, diplomáticos, y hasta de distribución y suministro de bienes a los que ahora se ven sometidos. Los datos no engañan, pese a la propaganda que se sigue fomentando en Westminster, e incluso desde Downing Street. No en vano, tanto el Partido Conservador, como el Laborista, insisten en que no hay marcha atrás, y predican que tan sólo se trata de lograr gestionar mejor el Brexit. Y es que la pandemia primero, y ahora la invasión rusa de Ucrania, han venido a salvar, por la campana, a los promotores de la escisión ante los sectores sociales menos ilustrados y viajados; quienes siguen confiando en la salida.

El resto, ese 48% que en su momento apostó y votó por permanecer en la UE, y que hoy han aumentado hasta casi el 60%, sufren las consecuencias que esta pasada semana han plasmado los medios de comunicación más objetivos y versados en el tema. Dicho esto, ya sólo cabe preguntarse: ¿de dónde ha salido semejante prurito contrario a los ideales y la fuerza política, diplomática y económica que representa la UE? Pues bien; dos libros muy reseñables, a la par que reveladores, nos muestran hoy día la génesis y el trasfondo de un despropósito llamado Brexit. Uno es Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK, del periodista y escritor Simon Kuper; el otro se titula Heroic Failure: Brexit and The Politics of Pain, del politólogo, historiador y crítico literario Fintan O’Toole.

El primero sitúa el origen del Brexit en la retórica de un grupo de estudiantes privilegiados de filosofía, clásicas, políticas y económicas en la Universidad de Oxford (donde figuran nombres como David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak), quienes siempre mostraron nostalgia por el glorioso pasado británico. El segundo, ve en la consiguiente pérdida de liderazgo frente a una Europa más fuerte, la principal causa del actual desastre.