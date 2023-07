HABLAMOS ESPAÑOL xurdiu da fusión da vella Galicia Bilingüe (GB) con outras organizacións territoriais que non estaban precisamente a prol do bilingüísmo, senón opostas, canda GB, ao cativo réxime de cooficialidade que a Constitución, os estatutos e mais as distintas leis de normalización ingüística recoñecen ao galego, ao euskera en Euskadi e Nafarroa e ao catalán nas súas distintas variantes territoriais de Catalunya, do País Valencià e das Illes Balears. Dende entón oponse a calquera mínima medida de protección da nosa lingua e das demais linguas oficiais distintas do castelán, tanto ao seu uso vehicular no ensino como nas administracións públicas, opóndose tamén a esixir o galego como requisito ou mérito para acceder á cualidade de empregado público.

Mais esta organización galegófoba cuestiona tamén a toponimia das nosas cidades, vilas, aldeas, concellos, parroquias e lugares, que teñen como única forma a galega dende a aprobación hai 40 anos da vixente Lei de Normalización Lingüística. Unha solución legal que, ademais, está na liña da doutrina das Nacións Unidas que recomenda o uso dos topónimos da comunidade humana de orixe, como parte do dereito de sermos nós propios nomeando os lugares da nosa contorna na nosa lingua. O caso é que os supremacistas guindaron na entrada de Sanxenxo, A Coruña e Ourense cadanseu cartaz co topónimo deturpado, en clara omisión da legalidade vixente e, máis aínda, amosando total falla de respecto pola cidadanía galega, for ou non galegofalante, que sente a nosa lingua e a nosa toponimia como propias. Como parte dun patrimonio inmaterial que pasa de xeración en xeración. Un patrimonio inmaterial, unha lingua e unha cultura secular e inxustamente minorizada por políticas españolas baseadas nas mesmas desaqueladas crenzas que alicerzan a práctica colectiva desta caste de xente. Velaí que as súas condutas amosen unha gran xenreira, unha aberta fobia pola nosa lingua, pola nosa identidade, pola nosa cultura. Por sermos quen somos. Mais quizais estes supremacistas non contaban coa reacción da cidadanía galega. Reacción maioritaria de digno rexeitamento a estas andrómenas e, tamén, do uso intelixente e pavero da nosa retranca para amosar a ignorancia e o freakismo no que se alicerzan estas desaqueladas teorías. Se Sangenjo substitúe Sanxenxo, tamén substitúen, dende esas absurdas teorías galegófobas, Ordeñaba a Muxía ou Bueymuerto a Boimorto. De calquera xeito, se ben os que pensan semellante non teñen representatividade ningunha no noso país, cómpre estarmos espertos diante desta caste de accións. Porque o certo é que xente semellante aos seus promotores están a decidir a axenda e o relato en Madrid e noutros territorios do Estado.