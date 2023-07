MIRAD: ahí están Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez, en su batalla de julio. Y los otros, sí, los otros. No quiero reducir las elecciones descaradamente a un cara a cara (deberían ser más), sino a un encaje complejo de ideas y tendencias, algunas de ellas fruto de aritméticas y matemáticas estatales. ¿No se llama así ahora a la imperiosa necesidad de pactar para no perder el poder?

Miradlos. Los candidatos de los llamados grandes partidos (esos a los que más se vota, a eso se refieren) bracean en el vértigo creado por la súbita convocatoria de elecciones. El río mediático es un turbión peligroso. Pero ambos se aprestan a navegar, a favor o contracorriente. No se puede elegir. No hay tiempo. Todo va rápido, aunque, bien mirado, se necesita tranquilidad y sosiego para evaluar. Sánchez, mientras visita a Zelenski, mientras inaugura la Presidencia española de la Unión Europea, tiene que atender también a su candidatura, acudir a platós y estudios donde quizás nunca estuvo. Pide tiempo muerto, como en el baloncesto, un instante para sacar la pizarra y explicar. Feijóo, tal vez, espera lo contrario: ¡vamos, vamos, el balón hacia adelante! Las explicaciones, si acaso, después. No interrumpan la marcha de las encuestas, no me pongan palos en las ruedas.

Así avanza julio, con una batalla mediática. Te preguntas si valen más las palabras o si, en este tiempo de pantallas, valen más los decorados. Sánchez intenta sacar partido a la inmersión internacional, su punto fuerte, su inglés fluido en los salones de Europa… Presume de datos económicos, pero siente que el tiempo es escaso, que la derecha se ha hecho con la bandera del triunfo y la ha plantado en la arena. Feijóo saca una playa con sombrillas azules. Una playa interior, como metáfora de que el verano ha de llegar a todas partes, velis nolis. Y que el verano azul puede ser él. No todos podrán tener vacaciones… pero sí, que haya mar para todos. Y un campo verde, como escenario de la lucha contra la sequía. ¿Qué sucederá con el cambio climático? ¡Me temo que no será fácil derogarlo! Decir, como algunos, con desparpajo: eso, tíos, no existe. ¿Cómo lidiar, entonces, con la naturaleza que tozudamente se manifiesta a cada paso? ¿Cómo convivir con la descarada negación de todo lo científico?

¿Dónde se juegan las elecciones? ¿En los decorados? ¿En los platós? ¿En el último día? ¿En convencer a la masa de indecisos, siempre importante? La fatiga de materiales electorales parece venir de las coaliciones. De las pasadas, desde luego, y de las futuras, que por lo visto ya se dibujan en el horizonte. No hay votos suficientes para mayorías, salvo gran sorpresa, y entonces lo que importa es el enigmático juego de los equilibrios. El rompecabezas de los pactos difíciles. ¿Más difíciles en el caso de Vox?

Los votos que pasan del PP a Vox y viceversa, o del PSOE a Sumar y viceversa, no parecen absolutamente decisivos, pero quién sabe. Hay un flujo constante, al parecer, en cada bloque, y es muy posible que populares y socialistas acaben arrastrando a una mayoría, no hasta devolvernos al bipartidismo, pero sí haciendo honor al voto útil, lo que, con mucha probabilidad, debilitará a Vox y a Sumar en el tramo final de la campaña. Aunque no olviden que Feijóo no acudirá a debates en los que sí estarán Yolanda Díaz y Abascal. Las sillas vacías, conviene recordarlo, no hablan.

La transferencia de votos entre PP y PSOE quizás sea el asunto clave. Pero, en estos primeros días de julio en los que nos movemos con bastante agobio entre los termómetros y los barómetros, prima la incertidumbre. Feijóo, sin embargo, se presenta como posible ganador, aupado por unos sondeos que siguen evolucionando. Tanto que incluso se ha dibujado ya el esquema de los posibles ministerios. Quizás el líder popular haya pensado que el que da primero da dos veces. O quizás prefiera poner sobre la mesa unas cartas en las que, por más que se mira, no figura Vox. Todo se jugará, finalmente, en esa distancia a veces insalvable que hay entre la realidad y el deseo.