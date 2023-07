NOS VISITAN. LÓGICO, PUES HA LLEGADO JULIO, tiempo de vacaciones sin más connotaciones, y mes de Santiago sin más explicaciones, pues de sobra son conocidas. Llegan por el camino divertidas semifusas que, cual “peregrinas musicales”, se apean de los atriles para hacer múltiples combinaciones melódicas.

Los coros de Estados Unidos tuvieron protagonismo en junio, pero Santiago no queda sin voces. Ahí están los cantores de siempre de la catedral, dispuestos asimismo a ofrecer su arte en cualquier parte. Su retornado y accidentado director, ausente por un traspiés o mala pata, con proyectos renovados, vuelve a deleitarnos.

Compostela será de nuevo un gran centro de experimentación, pionero en técnicas de restauración. Apenas repuestos del embelesamiento que causaron las obras de la catedral, seguiremos paso a paso las que se inician en el Hostal Real. Su sin igual capilla, con pilastras y estatuas de bella talla, eran candidatas a esa atenta mirada.

En ese parador de inestimable valor está presente Santiago apóstol, lo mismo que en su fachada, caracterizado como era de rigor: con venera y bordón en mano. Aunque pase desapercibido, sotto voce les informo que también pulula por sus salas el alma de Pedro Gómez de Bedoya, catedrático de Cirugía y Anatomía de la Universidad y colaborador de ensayos de los acólitos que participaban en eventos del Obradoiro. En 1773 quedó patente su labor en la representación del poema sacro-melodramático de Buono Chiodi (maestro de música italiano) y Amo García de Leis (autor del texto, quizás franciscano).

¡Qué sería de Compostela sin el templo de Santiago o sin el Hospital/Parador! No sorprende que esos emblemáticos monumentos reciban mimo y atención. Se echa en falta, no obstante, un lavado integral de rúas y edificios igualmente importantes y dignos de consideración que no entraron en el bombo de la lotería de los fondos Next Generation.

El apóstol y los peregrinos están en todo el aire que se respira en Santiago. El actual ayuntamiento, construido por el arzobispo Bartolomé Rajoy, sede del Seminario de Confesores, y la plaza del Obradoiro, meta de caminantes de ayer y hoy, muestran con creces el porqué de esta ciudad tan querida como concurrida.

Cada losa de Compostela rezuma historia en torno a su origen y a su templo catedralicio. El mismo aroma impregna a éste, al hostal, a la universidad y a la sede consistorial.

Ir sorteando adoquines es ejercicio respetable, libre y admisible, pero ¿igualmente entendible para oriundos y visitantes? No se puede estar en misa y repicando. Sin embargo, hay quienes no se decantan por proclamarse adeptos a una ciudad con claras raíces apostólicas.

Sotto voce. ¿Compensa templar gaitas y contemporizar por temor a lo que a todos nos afecta: un futuro tan inestable como incierto?

¡Que nadie, ante el interrogante, se sienta molesto!