SUPONGO QUE USTEDES también se han dejado atraer por las entrevistas que los dos principales líderes políticos del momento, Sánchez y Feijóo, han concedido a diversos medios de información radiofónicos y televisivos, con la vista puesta, lógicamente, en la inmediata campaña electoral. Yo vi todas las que se emitieron hasta ahora, claro, quedándome con una impresión que les quiero contar.

Parecía que todos los entrevistadores habían preparado la suya correspondiente con un mismo guión compartido. Coincidieron en la formulación de bastantes, por no decir que en todas, las preguntas e incluso en la manera de formularlas: frases breves e incisivas, sin que siempre fuese fácil distinguir entre preguntas y opiniones. Acusaciones, incluso. Declaraciones del entrevistador más que del entrevistado. Por lo menos en las intenciones. “¿A ver si se atreve usted a contestar a lo que yo le pregunto?”.

No quiero decir que los entrevistadores no puedan o que no deban manifestar opiniones acerca de la persona y actos del entrevistado. De lo que me quejo es de que se esfuercen por negar que lo que ellos proclaman sean eso, opiniones y, por tanto, discutibles, como todas las opiniones, que no tienen nada malo, a no ser que se quieran ocultar bajo una pretensión de objetividad que no tiene por qué ampararlas. Solo son opiniones. Y no se puede ni se debe jugar con ellas al escondite.

Por la abundancia de opiniones disimuladas, todas las entrevistas que se han celebrado hasta ahora, parecieron ser más debates que puramente entrevistas. Con el entrevistador o entrevistadora convertidos en la contraparte del entrevistado. Por lo menos de uno de ellos, se buscaban más reconocimientos de culpa que información declarativa. Quizá por eso eludieron la referencia a algunas cuestiones centrales como, por poner un caso, no secundario, la gestión socioeconómica del Gobierno cuyo mandato termina. O que, coincidiendo los días con el del acto de apertura de la presidencia española de la Unión Europea, ni siquiera se mencionase el hecho.

Vamos, que en estas entrevistas pareciera que se buscase, principal o exclusivamente, su propio impacto electoralista, lo cual, por cierto, no compete a los entrevistadores. Ni profesional ni políticamente.

Por culpa de esos defectos, por los que parece que todas las entrevistas eran la misma entrevista, con las mismas formas e intenciones, resulta que vista una, vistas todas, sin necesidad de echar a perder más tiempo del debido.