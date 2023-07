É RELATIVAMENTE CORRENTE LER ESCRITOS, mesmo no ámbito económico, que usan opinións formuladas polos cidadáns, e que despois dunha entrevista expresan os seus pareceres sobre feitos, ou impresións, ou ben desexos, esperanzas ou crenzas. E logo de aseverar que se trata de opinións, tirar conclusións e mesmo presentalas como un reflexo dunha realidade de feitos materiais. Isto pasa, asemade, coa transcrición en prensa de informes que supostamente son feitos consumados, e resultar logo seren froito dunha prospección ou dun suposto futuríbel elaborado para funcionar nun determinado escenario: lembremos o anuncio dunha recesión na economía española para 2023 apoiado en proxeccións do funcionamento de variábeis económicas relevantes aos efeitos do crecemento.

Os estudos prospectivos pódense usar nos meios especializados onde naceron, mais convertidos en novas xornalísticas aparentan crónica anunciada de sucesos inmediatos e teñen o efeito perverso das expectativas que se autocumpren. A difusión dun ambiente de pánico en economía xera xusto o contrario do que intenta frear, é dicer, máis pánico. Observei en Compostela unha serie de casos individuais nacidos en comentarios dos cidadáns que foron pasivos sofredores dos mesmos. Como antes dicíamos, non son citados para usar como reflexo dunha realidade social, mais si teñen o valor de indicios sintomáticos da vida na cidade con miles de peregrinos. Colegas da Universidade que, ao se xubilaren e despois de viveren toda a vida na cidade histórica, abandonan Compostela porque non poden compatibilizar a vida diaria cos peregrinos: cánticos, saúdos obrigados, ruído ou ocupación do espazo urbano en ámbitos insospeitados. Nenos e mozos que consideran que Santiago, o seu Santiago está no Ensanche, porque a cidade antiga é dos turistas. Habitantes da cidade histórica, mozos e mozas traballadores, que herdaron unha vivenda e que abandonaron con moita dor, porque non ven compatíbel a vida de traballo e descanso cos cánticos, tren turístico alardeando de bucina, pedir permiso –e vez– até para tomar un café e, finalmente mais non menor, contemplar con dor os derrames no patrimonio que foi conservado con esmero por xeracións de moitas décadas.

A respeito do turismo, e o de Santiago se conta por milleiros, hai unha chea de propaganda dos seus beneficios; acabouse convertendo nunha especie de táboa de salvación económica cando fallan as actividades económicas produtivas. Certo que hoxe tamén existe un movemento social e político que puido exhibir os prexuicios directos e indirectos dunha especialización en actividades que se denominan turismo, aínda que sexan, como no caso presente, cunha porcentaxe de peregrinos/visitantes indixentes. Non imos expresar opinións sobre os beneficios e os prexuízos do turismo na vida cidadá. Tampouco fai falla se apoiar en sisudos estudos, longos informes, teses, tesiñas e estudos específicos para saber algo tan obvio como que o turismo altera, modifica, perturba, invade e até pode arrasar o modo de vida dunha pequena cidade, antes e despois do feito de ocupar o espazo urbano de forma masiva.

Hai principios axiomáticos que non precisan demostración e no caso do turismo recorremos a un: un mesmo espazo non pode estar ocupado á vez por dous seres (humanos). É autoevidente.