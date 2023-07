EN ESPAÑA, afortunadamente, el analfabetismo ha bajado considerablemente en las últimas décadas, aunque todavía existe una cifra considerable, rozando los seiscientos mil, de analfabetos. Una parte de ellos son emigrantes que no han tenido ningún acceso a la escuela. A este problema la sociedad española debería poner atención para subsanarlo lo más rápidamente posible.

Hay otro analfabetismo de la cual no somos conscientes. Nos referimos al analfabetismo numérico. Amplias capas de la sociedad ignoran como manejarse con operaciones numéricas simples y ven esto con naturalidad, dado que saben que eso mismo les pasa a muchas personas. No hay más que ver los medios de comunicación para observar el taco que se hacen presentadores y locutores cuando tienen que referirse a cantidades numéricas dentro de un determinado contexto. Ahora, en verano, en todos los telediarios vemos como en el mismo espacio se dice que la máxima en España ha alcanzado 42 grados y a continuación se conecta con un sitio donde la locutora dice que se han alcanzado 44 grados.

No sería extraño escuchar que el agua no hierve a noventa grados dado que lo que hierve a noventa grados es el ángulo recto.

La confusión con el billón no es menor. A veces utilizan el billón de dólares o de euros o de otro objeto sin darse cuenta que un billón americano es mil millones y no un millón de millones como lo es el nuestro. La diferencia entre los dos es de un factor mil, así que el error no es una cantidad menor. Sin embargo, se utiliza sin saber si se aplica correctamente.

En las tiendas y supermercados juegan con este analfabetismo para ofertar productos como gangas cuando no son tales, ofertas del tipo de comprar tres y el precio del tercero es la mitad. Muchas personas no son capaces de hacer la cuenta.

Algunos líderes políticos frecuentemente muestran un gran desconocimiento en el manejo de datos numéricos. Alguno no solo confunde cosas tan elementales como deuda por déficit público, sino que se arma un lío cuando tiene que hacer operaciones mentales simples. Así hemos oído el compromiso de un líder de alcanzar 22 millones de empleados al finalizar la legislatura, y para remachar la oferta dijo veintidós es decir dos veces diez. Error trivial que revela que aunque el líder sepa multiplicar, lo suyo no son los números. Además, si se tiene en cuenta el número de trabajadores actuales cotizados en la seguridad social, y el aumento habido en la última legislatura, la oferta de alcanzar 22 millones hecha a bombo y platillo, significa que son menos empleos que los creados en la última legislatura. Una simple cuenta lo revela.

El problema del analfabetismo numérico es la falta de conciencia de que se tiene, conciencia necesaria para superar el problema. Parece que es algo natural y que utilizar los números es cosa de Ciencias y los que son de “Letras” no lo necesitan. Es el mismo problema del analfabetismo científico. No saber quién fue Cervantes, Shakespeare o Goethe es de persona inculta, pero no se dice lo mismo de la persona que no sabe quién fue Faraday, Pasteur o Heisenberg.