Mientras sigan pululando semifusas peregrinas por un Santiago que aglutina (¿con tino?) cada día más visitantes, aprovecho para mirar a otra parte. Saturada de turistas y políticos andantes y parlantes, me voy a Francia, país que, lo sé, también arde, pero bueno es palpar in situ lo que allí pasa para pensar qué hacer en mi patria. Ya saben: Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.

Los titulares galos no son halagüeños: colapso social, incendio sindical, control policial. No obstante, no desisto de mi empeño de analizar tal espectro nacional, aunque semeja el que aquí se aprecia. Iré despacio. Es verano y el tiempo no apremia.

Entro por Occitania. En Carcassonne, bella ciudad medieval sin mar ni montaña, con restaurada muralla que recuerda un “Lugo gótico” inexistente. Disfruto del ambiente y de sus gentes. Admiro el Carcassonne Château. Visito el Musée des Beaux-Arts para ver el catalejo de Napoleón. Me detengo en S. Nazaire, catedral relegada por el templo de S. Michel. Veo calles, cines y teatros. De pronto descubro la Église Notre-Dame du Mont Carmel. Es oscura y, engullida entre calles, pasa casi desapercibida.

Echo en falta rezo y canto. No esperaba encontrar los “Gozos del Carmen” entonados con pompa y boato. Ni tampoco pretendía oír el himno de la Armada Española de la que es patrona.

La Salve Marinera, extraída de la zarzuela El molinero de Subiza (Oudrid, 1870), suena en las villas de pescadores entre barquichuelas adornadas con flores. Su eco perdura en el Obradoiro. ¿Recuerdan cuando los Militares de la Escuela Naval de Marín pusieron con este canto el broche final a la visita del papa, en el penúltimo Año Santo?

Pienso en Francia. Con lo que ha vivido desde la Toma de la Bastilla (14 de julio de 1789, fiesta nacional) y la proclamación de los derechos humanos bajo el lema Liberté, Égalité, Fraternité, es un referente para todo el continente, en especial para Europa.

Espero que en Santiago no tomen nota. Al paso que vamos podría darse que el 16 de julio en el Carme de Abaixo y en el convento de Carmelitas de Compostela, sonase La Marseillaise: Allons enfants de la Patrie … Aux armes citoyens! Formons nos bataillons! Marchons, marchons! Ou’un sang impur/ Abreuve nos sillons!, procesionando los fieles por los alrededores con los sones de una banda o charanga tocando la Obertura 1812 de Chaikovski (1880), otra pieza que al mismo ritmo baila.

Si de lemas y proclamas se trata, es momento ahora de ir adelante avanzando, con propuesta: himnos sencillos y sin letra. Lo lamento por Oudrid y los esfuerzos de los cuasi gallegos Marta Sánchez y C. Tangana. Estos en su campo y a su manera hicieron buena tarea, pero bien no me suenan. La Salve, creo, es más certera.

Regreso a España, a ver lo que el 23J nos depara después del cara a cara y el resto de campaña.