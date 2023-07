El Museo Pontevedra, en su edificio Castelao, cuenta ahora con una exposición que responde al título de Rafael Úbeda. Expresiones cromáticas, abierta hasta el 17 de septiembre. En ella pueden verse medio centenar de obras de este artista. Son de muy variados formatos, se encuadran en las tres últimas décadas y, dentro de este periodo, básicamente en lo realizado en los dos o tres últimos años.

Hay que tener en cuenta que estamos ante un artista que, con una vitalidad y una clarividencia excepcional, tiene ya noventa años, y que sigue, en el día a día, ilusionado por seguir pintando. Hay ejemplos, en diversos momentos del pasado, de casos similares; lo habitual, de ser así, es que el autor vaya acomodando su hacer a la edad y las limitaciones físicas que el tiempo va imponiendo. Lo usual es que la vista, el oído, la habilidad manual, la ilusión por seguir adelante tiendan a declinar y eso quien conoce, en su globalidad, una determinada trayectoria lo detecta claramente. Así no es igual la firmeza en el dibujo, la paleta de colores utilizada y, sobre todo, el matiz, el cuidado en el hacer...

En Rafael Úbeda esa natural tendencia no existe. Su dibujo no solo mantiene la destreza, la seguridad y la valentía de siempre, sino que, incluso, parece agrandarla. Lo mismo sucede con el color, lleno de matices y variantes. Y con sus composiciones, nada simples; al contrario, con una complejidad acorde con esa expresividad que tanto le caracteriza; con un sentido del ritmo, hijo de la Música. También llaman la atención los formatos que usa; con una fuerza nada común se enfrenta a grandes tamaños.

El primer cuadro que tuve la ocasión de ver suyo fue hace más de cincuenta años; estaba, y sigue estando, en el despacho del decano de la Facultad de Filosofía y Letras -hoy de Geografía e Historia-, en Santiago de Compostela. Es un paisaje de pequeñas dimensiones; en aquel momento me pareció ya algo único, sumamente bello, elegante, vivo... Después, con el paso del tiempo, iría conociendo su ingente aportación a la pintura hecha en Galicia, lo que le hace merecedor, dada su calidad, de un reconocimiento muy especial.

Por eso resulta alarmante, a estas alturas del siglo XXI, el pensar qué va a suceder, en el futuro, con su inmenso legado pictórico y del que esta exposición es una referencia a tener en cuenta, sabiendo, además, que es mucha la obra que guarda en su poder, alejada del mercado del arte. Pues bien, como ya he señalado en alguna ocasión anterior, precisamos contar con espacios que guarden el legado cultural con el que contamos y que, materialmente, nuestra red de bibliotecas y museos no es capaz de asumir; ¿a dónde irá a parar la excepcional aportación de Rafael Úbeda? Me consta que tal cuestión le preocupa. Y es, qué duda cabe, desde una perspectiva cultural, algo inquietante.