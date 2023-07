ESCRIBIR sobre algo que ya pasó y sobre lo que ya escribieron unos cuantos miles de opinadores, puede parecer que está chupado. Pero no se lo crean. Me refiero, claro, al debate entre los representantes principales de las candidaturas del Partido Socialista y el Partido Popular. Tema grueso, eh.

Fue mucho lo que movió entre organizadores, preparadores, evaluadores, acompañantes y espectadores. Parece que no fue el más seguido de los que se celebraron desde hace ya unos cuantos años para acá, pero, entre unos y otros, lo siguieron varios millones de personas. Aunque solo fuera por eso, tiene su importancia.

La tiene, de manera principal, porque, desde el día siguiente, le dedican su atención programas mediáticos de todo tipo, en los que se pronuncian valorativamente cientos de analistas. Cientos. Y es por tan considerable implicación de las de gentes de opinión, más que por los contenidos y formas del debate, por lo que este puede tener trascendencia o no sobre la orientación del voto popular. Ahí está la base principal de la opinión y, no menos importante, de su transmisión. Lo que el debate no haya podido dar de sí, puede que lo puedan dar las planas y los platós.

El debate, a mi parecer, no fue bonito. Unos dijeron que bronco, otros que duro y yo, si me lo disculpan, añadiré que disparatado. Puesto que no se trataba de que los dos participantes se dijeran cosas el uno al otro sino, entre ambos, permitiendo comparaciones, al público expectante, y que eso, entre el mucho ruido y las impertinentes interrupciones, sin respeto básico a las formas, no se hizo, pues no sé si su celebración ayudó o molestó a la concreción de la decisión de votar y a quién.

Pudiera ser, ya digo, que influyan más en eso las proclamaciones posteriores, al margen del debate en sí. Pero tal cosa también tiene sus limitaciones: por lo general, los analistas opinan gratis, quiero decir que no se le pueden pedir cuentas por sus pronunciamientos. Por eso no pueden ser ellos, y menos en exclusiva, los que le dan sustancia al juego democrático que el debate hubiese podido representar. No son sustitutos. Ni pueden ni deben serlo.

Que por ahí no va el camino, vamos. Nos torcemos. La democracia no se juega en ese terreno. Que fuese bien o mal el debate, para uno, para el otro, para los dos o para ninguno, su efecto, por lo menos, fue insuficiente. Y las proclamaciones mediáticas también lo son. No bastan.

Todo queda pendiente. Otra vez será.