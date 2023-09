LAS URGENCIAS de la investidura, y también las de la no-investidura (la de Feijóo), están provocando un oleaje aún mayor del habitual en la política española: algo que, por otra parte, ya se preveía. Cuando Page dijo que el resultado electoral había sido endiablado, sabía de lo que hablaba. Ni el guionista más oscuro y retorcido hubiera imaginado una situación como la actual, con equilibrios precarios y difíciles, y con ese balcón hacia la tierra prometida que ahora el independentismo (de derechas) le enseña a Sánchez. Muchos hablan de la gran tentación. El poder es, siempre, una gran tentación.

Sánchez ha intentado que la Gran Negociación, así, con mayúsculas, apenas haya pasado por él. No se trata de hacerse el longui, ni de silbar y mirar para arriba, pero tiene algo de aquello cervantino: “ladran, luego cabalgamos”. No es que Sánchez pase adelante, como también diría el Quijote, como quien oye llover: por supuesto que sabe lo que se cuece entre bambalinas, pero aquí, desde el principio, se insistió en la discreción, en el silencio, en la intimidad (como el catalán de Aznar), porque los pactos difíciles necesitan de esa distancia corta del susurro y el sofá. Luego, todo se expande, pero eso suele ocurrir cuando el pescado está vendido. Junqueras dijo estos días que la amnistía estaba pactadísima, pero no para el gran público y en este plan.

La investidura, incluso la no-investidura, pues ambas están en marcha, no se puede lograr sin dejar muchos pelos en la gatera. Sánchez ha pactado con indirectas, desde foros y así, como hace un par de días en Nueva York, pero hay, supongo, todo un equipo ablandando la miga al pactante accidental, y ahí entró, todos lo reconocen, el acuerdo de las lenguas cooficiales en el Congreso. Uno, desde la filología que profesa con amor, lo ve tan ricamente. Se mesaron barbas y cabellos sobre la Babel que se estaba montando, decían con pavor, en la Cámara baja, mientras los de la informática se afanaban con pantallas y subtítulos, cascos como de influencer, y todo el estaribel, y luego los de Vox, aprovechando que Sánchez andaba en América, le dejaron toda la dote electrónica y microfónica en el escaño, como si fuera una excursión al Punto limpio.

Nadie niega la coyuntura ni la urgencia que empuja a Sánchez a las concesiones, es demasiado obvio, pero tampoco está mal que el Pisuerga pase por Valladolid, y, ya puestos, las lenguas lucen ahora hermosamente en las bancadas, como diversidad, pero no como adorno, y no veo yo que eso vaya en detrimento de nada, y menos del español omnipotente. Es feo negar las lenguas, que son tesoro de la humanidad, y todo lo que aprendamos, bienvenido sea. Porque cada lengua es una manera de ver el mundo, de explicarlo, de entenderlo, y el mundo ha de verse no de una forma, sino de muchas, complementarias y hasta opuestas.

Fue Sémper y habló en euskera el día del estreno, y produjo cierto seísmo en sus propias bancadas, aunque no en todas. Tuvo su punto provocador, o sea. Sémper venía a decir, creo, que, si había que usar otras lenguas se usaban y no pasaba nada. Que, si había que ir, se iba. No creo que Feijóo deba estar en contra de esto, viniendo del Parlamento de Galicia, y seguramente tiene en la aceptación plurilingüe una oportunidad de oro para marcar las diferencias con Vox, a las que tan a menudo se refiere. Pero veremos.

Las urgencias de la investidura golpean el espinazo de los partidos, ablandan sus carnes, los dejan para el arrastre, pero así es el tamaño de la contienda. Lo de Sémper y el euskera parece tortas y pan pintado en comparación con la zanja histórica que se abre en el corazón del socialismo histórico. Felipe y Guerra, presentando el libro de este último, confirmaron una especie de ruptura que atraviesa el eco de varias generaciones. Algunos socialistas dijeron que le habían comprado “el marco narrativo a la derecha”, ahora que todo es relato. Otros simplemente afirmaron que, al verlo, estuvieron a punto de llorar. Este sí es un desgarro importante: quizás un desgarro inevitable.