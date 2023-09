LLEGA la investidura de Feijóo, que algunos (incluso él mismo) reconocen como la no-investidura, o cosa así. Un acto muy probablemente fallido, pero en su opinión necesario, mayormente por cumplir el mandato del Rey, pero también por aquello de insistir en que él fue el más votado en las últimas elecciones, aunque la aritmética parlamentaria nunca ha estado de su parte.

Feijóo va a la investidura, dicen otros, no porque crea que va a ganar, sino como primer acto de la oposición. O segundo, después de la multitud reunida en la calle contra la amnistía, que se leyó más en clave de futuro que de presente.

Es un Feijóo proyectado hacia los meses o años próximos, alguien que quiere asegurase de que estuvo ahí, en la calle y en las bancadas, incluso con cierto aire épico y solemne, rodeado de afines de hoy y de ayer, y quiere dejar claro que va a la investidura porque, si hay que ir, se va, aunque no falte quien crea que ir para nada es tontería. No sólo hay un gobierno en construcción, sino un líder en construcción, que necesita cumplir con ciertos ritos de paso.

Feijóo salía ayer en los informativos con su discurso de investidura, al que se le veía la portada escueta y varios párrafos resaltados en amarillo limón. Entrenando, o sea. Aunque sea entrenando para perder. Hay algo ahí de la tarea del líder, que ha de ganarse la confianza, empezando por los suyos, más que ganar el gobierno de la nación. Feijóo no calienta su investidura, como dicen los medios, sino su ‘no-investidura’, es una inversión a corto plazo, incluso a largo, subrayando que hizo lo digno y dejando caer que perdió por no sucumbir a la tentación, aún a sabiendas de que es cosa de los números.

Hacer de la necesidad virtud es algo aconsejable en la política y en la vida, y Feijóo, al que se vio como el periférico que llegaba al Madrid de los seísmos políticos, donde resuenan los pasos de Ayuso en cada sala, ha encontrado en esta no-investidura la gran ocasión para revestirse de héroe contra la amnistía y la posibilidad de enfrentarse a Sánchez en las sillas de montar calientes, que son los escaños del Congreso, lejos de aquellas batallas del Senado con las que fue haciendo guantes cuando llegó a la capital.

Las elecciones y la coyuntura (las urgencias de Sánchez, que no son moco de pavo) llevan a Feijóo a esta palestra, a este lugar privilegiado, revestido de las calles de Madrid y de algunos líderes en zapatillas de deporte para recorrer la jungla del asfalto, incluso revestido del euskera de Sémper, al que le puede lo de ser un gran poeta (como dijo de él Juan Cruz el otro día), de tal forma que así la derrota siempre será menos derrota, y tendrá un discurso, cara a cara, en el lugar donde se amasa el poder y la gloria, y, aunque los votos no sumen, aunque lo que cuente, dice Sánchez, es la mayoría parlamentaria y no otra cosa, Feijóo habrá salvado los muebles, y los balcones, que tanto importan, y habrá recibido la bendición de los viejos y los nuevos, y comenzará la tarea de reorientar al partido, que no pocos juzgaban bastante confundido tras los resultados del mes de julio.

Feijóo alcanza así esta semana su día decisivo desde que llegó a Madrid. Paradójicamente, sin duda. Vive ahora en esa posición cuántica del que gana, pero pierde, de la investidura que no será tal, a la que va como quien cumple un rito necesario de madurez, la prueba de mayoría de edad ante la tribu capitalina. Porque Madrid exige volver a empezar. Esa posición propia de tiempos líquidos e inciertos, que consiste en ser candidato a la presidencia del gobierno y candidato a jefe de la oposición, todo al mismo tiempo y en el mismo discurso. Aún en esta crónica de una derrota anunciada, se asegura Feijóo un triunfo personal en clave interna, una victoria temporal ante los suyos, un revestimiento protector que ha de durar en la cruda travesía de la legislatura que comienza. Ser o no ser: esa es, como siempre, la cuestión.