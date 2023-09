VAI PARA UN LUSTRO escribía neste mesmo xornal un artigo titulado: A lingua galega nos fondos documentais. Nel pasaba revista ao uso da nosa lingua no Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago, como mostra e exemplo dunha realidade histórica: o esmorecemento do galego como lingua de valor xurídico-administrativo. Remito ao lector a que se achegue a el (vía dixital) para comprobar aqueles documentos máis antigos e o paso paulatino deste relegamento. Cinco anos despois, a situación do galego como lingua escollida polos máis novos non está a mellorar. Hai dous camiños para reverter esta tendenza: un, que a política entre e lexisle, provocando unha “Inmersión lingüística” en prol da lingua a protexer; dous, concienciar dos perigos de non falala e provocar, incitar o seu uso mediante o exemplo. O outro debate, non sei se superado, foi o de virar ou non cara o portugués. A historia dinos que o reino de Galicia rematou no reino de León e de Castela, e non no reino de Portugal. Nós, nin gañamos nin tivemos unha Aljubarrota. Así, se o bilingüismo harmónico é utópico nun territorio onde conviven dúas linguas, en todo caso sería substituír unha lingua de poder, de estatus, de prestixio... por outra. O futuro ou é galego-castelán ou é galego-portugués. E, se o galego é a lingua nai do portugués, só lle queda un camiño por percorrer, se non quere converterse nun dialecto da outra, porque, unha cousa si é incuestionable, soa non vai sobrevivir. E, como a política condiciónao todo, as linguas tamén evolucionan, medran ou morren dependendo dela. Que llo pregunten aos falantes de Occitano ou Provenzal! que llo pregunten ao adverbio de afirmación “oc” fronte ao “oïl”! Ao galego agárdalle unha morte lenta, xeracional, pero é a crónica dunha morte anunciada. Durante séculos sobreviviu na fala en detrimento das institucións, sen valor administrativo e sen normativa para a escrita. Agora, que se recuperou ese eido, estamos a perder a lingua oral. Voulles a poñer un exemplo:

Entremos na casa dunha familia galego falante á hora do xantar. Reparen que son galego falantes. Quen pide un garfo ou un tenedor? Quen colle unha culler ou unha cuchara? Quen arrastra unha cadeira ou unha silla? Quen na mesa pide a sobremesa ou o postre? Quen se limpa cun pano da mesa ou cunha servilleta?... E isto, só nun campo semántico coutado. Na maioría das mesas galegas, se alguén troca unha soa palabra, pode provocar estrañeza, miradas, sorpresa, porque resultaría ata incómodo introducir a palabra propia. Isto non son só meros préstamos, son o signo evidente de perda de léxico propio. Cando unha lingua como o galego, seguindo esta perda exponencial, xeración tras xeración, se volva indiferente da lingua convivinte; cando o seu léxico oral sexa máis dun 80% común, perderá o seu estatus de lingua. Quedará na escrita e na súa variedade culta. Se isto non se lles explica aos nosos mozos, a batalla estará perdida. De nada serviron os tempos medievais, o seu berce románico, a valentía dos precursores, do Rexurdimento... o esforzo das clases populares. Son os novos os que teñen que ver esa responsabilidade. Os que teñen que “subirse nos ombreiros de xigantes”. Os que teñen que falar unha lingua e sentirse orgullosos de formar parte dun legado, dunha historia e non ser partícipes –coa súa indiferencia– de que se vaia derretendo con cada paso xeracional. Podería traer aquí a milleiros de “xigantes” para pechar este artigo. Escollín a Rafael Dieste por unha coincidencia e unha disimilitude: “sempre xurden as cousas máis inagardadas e muda completamente o curso da historia que se tiña máis ou menos prevista. Pero non por iso temos que desmaiar. Temos de facer profecías porque no instante que deixemos de profetizar, de ter esta proxección para o povir –proxección da fantasía e da vontade xustamente– deixariamos de ser homes”(Mesa redonda sobre o futuro das letras galega, O Galo, 14 de maio 1981, Santiago de Compostela). “Desourentado, un forasteiro podería enquerir: está o galego, entón, sendo esquencido polas xentes galegas? Nin pensalo! O que di «suelo» sabe que é chan o que di «aier» sabe que é onte; ninguén inora, no caso de «nadie», que o xusto é ninguén (...) todos saben que seu «abuelo» é seu abó, e que anda a podar na horta, non na «huerta», porque aos seus anos ten a sorte, non a «suerte» de... Non non hai esquencemento nen desmaio do idioma galego; falo do vivo, en uso, do desenvolto e firme dos labradores, canteiros, mariñeiros...” (A vontade de estilo na fala popular, Discurso de ingreso na RAG, 18 de abril de 1970, Edicións do Castro, 1971, p. 31). Agora, vostede ten que valorar o paso do tempo, da globalización, se a sociedade galega é a de 1970 e se, D. Rafael Dieste, atinou ou non na súa profecía.