PARECE QUE NÚÑEZ FEIJÓO se levanta de la cama cada mañana pensando qué es lo que va a decirle a Pedro Sánchez que le moleste. Como todas las otras veces que se han encontrado discursivamente, el líder del PP, en la presentación de su demanda de investidura, se despachó con tantas frases y tan extremadamente agresivas, que no es imaginable que hayan sido pronunciadas sin una clara voluntad de discutir más que de hablar y, ya de puestos, que de la discusión salgan un vencedor y un vencido. No un encuentro, sino una pelea. Una victoria y una derrota. Sin cortesías.

Su inicio en el Congreso de los Diputados no fue, pues, un intercambio de opiniones sino un arrebato de acusaciones, que llegó a culminar con la consideración de las presuntas intenciones de Sánchez, como inmorales. No equivocadas, ilegales, contrarias, no, no, inmorales, que es lo peor que se puede decir de una conducta. Sánchez no se equivoca, miente. Sánchez no hace país, lo destruye. Todo así.

No fue Feijoo el único que incendió el verbo con radicalidad, no, también hubo otros que se dejaron llevar por esa manera de enfangar los debates parlamentarios. Y la política en general, vuelta más en chachara de taberna que discurso en tribuna parlamentaria, más de chicarrones botarates que de adultos bien formados.

En lo que sí que resultó ser protagonista único Núñez Feijoo fue en la reincidencia. No le quedaba otra, también es cierto, porque fue el que más veces y de manera más ilimitada tuvo que tomar y tomó la palabra. Pero contestó con el mismo tono y acido verbo a todos los intervinientes que sabía que no le iban a votar, lo hubiesen anticipado o no. Insistió más con Sánchez, eso sí, pero fustigó a todos los demás.

Ese estilo, a mí, seguramente por razón de la edad, me resulta cada vez más molesto. Y me hace pensar, como creo que le sucede cada vez a más gente que, si eso es la política, no me gusta. Y me desgrada, incluso me desasosiega, si me dejo llevar por la sensación de que toda discrepancia es irreductible y que, por eso, también acabe en un callejón sin salida el pluralismo democrático, que debe basarse, precisamente, en la coexistencia respetuosa de discrepantes. Eso es la democracia, no otra cosa.

Perdonen lo que les voy a decir, pero créanme: cuando los hombres levantan demasiado la voz y agitan como látigos las palabras, más que hombres parecen bestias. Cuando hay muchos gritos, puede ser que haya pocas ideas. Estas si que son cosas incompatibles.