DE NOVO, e uns días antes do San Froilán, importante en Lugo, e agora festa do polbo para o turismo, asoma a celebración dun encontro en A Toxa promovido por un empresario chantadino de éxito internacional nos negocios. O curioso da convocatoria –de alto copete, con ínfulas de ser un foro internacional á española– é que insista teimudamente en deturpar o nome da illa do Grove e cambiala por un nome que ninguén sabe o que é –“La Toja”– para reunir alí, a porta pechada, os considerados líderes das decisións de política económica do momento. Non atopo razón algunha para persistir nunha denominación que só existe hoxe como marca comercial –recordo do franquismo– nas góndolas dos supermercados en forma de xel de baño, de calidade e prezo do montón. Por certo, eses produtos son parte dunha división empresarial que xa non ten nada a ver co complexo hoteleiro e de balneario que fixo a illa coñecida pola calidade das súas augas minero-medicinais e dos seus produtos de baño, cando só se fabricaba, en España, xabrón sólido. Quedémonos, pois, co amor manifestado ao aseo persoal con xabrón ou xel dunha marca antiga, para denominar unha reunión pretensamente de alto nível, mais coa sombra dos produtos de limpeza, sobrevoando por riba dos acordos, discusións e propostas.

Pensando e pensando o porqué desta teimosía, cheguei á conclusión que é por desidia. Por ignorancia non pode ser, porque todos os intervinientes, así como os organizadores, son xente de orde. De orde constitucional, como se adoita dicer agora, e saben perfeitamente que a Lei 3/1983 e o Estatuto de Galiza son leis a cumprir en todo o Estado, e, no caso concreto da segunda, é unha Lei orgánica. A restante lexislación que inclúe a referencia á toponimia tamén é de obrigado cumprimento por todos. Non pode ser ignorada nen alegar que o nome do encontro é na sede da fábrica de xabróns. Outra posibilidade de seguir profundando no erro é a teimosía en lembrar os tempos do franquismo en que foi tal a ansía de sometemento que nomes proprios, nomes de lugares, topónimos con raigame histórica probada, apelidos e mesmo nomes de rúas nas vilas e cidades, foron deturpados coa mesma ansia de quen intenta dominar absolutamente. Realmente, cremos que os tempos de “Requeijo”, “Seijo”, “Sangenjo”, “Mejabuey”, “Mellid”, “Meijonfrío”, “Conjo”, “Toja”, “La corredera”, “Carballino”, “Orense” ou “El Ferrol del Caudillo”, xa tiñan unha lápida no cemiterio do esquecemento. E, non obstante, aínda quedan cidadáns, algúns con cargo de Xefe de Estado, que se poñen baixo unha denominación ridícula que non significa nada (agás a marca do xel que diciamos antes) para deliberar sobre grandes cuestións de Estado e internacionais. E dáse a coincidencia de que se reúnen con todo boato e aparente seriedade nun lugar que ten un topónimo oficial que é A Toxa e que debe ser utilizado, por imperativo legal, sexa quen for o convocante. Certo é que, na miña inxenuidade, xa non é a primeira vez que observo que unhas leis son para cumprir e outras para adornar. Non é só cos topónimos.