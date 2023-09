SALVO que hoy se produjera el gran milagro (y, como diría Berlanga, el milagro siempre es en jueves, no en viernes), Feijóo no podrá alcanzar la Presidencia del Gobierno, a pesar de haber competido arduamente por ella. Porque esa es la cuestión: Feijóo puso todo su ardor verbal y su entusiasmo parlamentario en una investidura que sabía fallida desde el principio, y, ahora que lo pienso, tal vez eso fue lo que le llevó a esa performance un tanto pizpireta, dicho sea sin ofender. Se lo jugaba todo, por un puñado de votos (cuatro), pero, en realidad, no se jugaba nada. Ese era el truco del almendruco. Y de ahí ese deje humorístico y tal en lo de Feijóo, y su discurso un poco patchwork, como quien va hilando fragmentos y frases y construyendo no un colchón de votos, sino una gran alfombra de los deseos.

Feijóo llegó fresco y derrotado a la contienda parlamentaria. Lo cual, en principio, te quita los nervios. Se había desvestido de la conversación aspiracional con Junts, que se quebró, ese encuentro que se quedó interruptus, mayormente porque, en puridad, no cabía tal en la larga marcha de los puigdemones. Feijóo amagó incluso con ese milagro previo de las negociaciones, todo un órdago en tiempo de órdagos, pero fue un gesto quizás para la galería, aunque algunos de los suyos se miraron confundidos, o fue un ardid para demostrar que no había manera con el hombre de Waterloo, que pedía lo imposible y él no cedería, no, a la gran tentación.

Como ya escribimos aquí, Feijóo llegó a la tribuna como el abnegado ganador de las elecciones que, sin embargo, se sacrificaba a las primeras de cambio, a pesar de la cercanía del poder (que se tocaba literalmente con los dedos), ante el enorme coste de la operación, ante el precio inasumible de los independentistas. Esta fue la construcción de su relato, en vista de la árida tozudez de las matemáticas, que no tienen sentimientos.

Feijóo pudo así convertir la propia investidura en una moción de censura adelantada al presidente ausente, como más o menos lo llamó, aunque Sánchez estaba allí todo el rato contemplando la escena por lo bajini. Otros, ante la intensidad de los reproches, que alcanzaron una gran extensión de las bancadas, a izquierda y derecha (nacionalista), concluyeron que Feijóo estaba haciendo en realidad el primer ensayo de una campaña electoral: toque cuando toque.

Volvió a tejer y retejer Feijóo el discurso, como Penélope también de alguna forma, ese discurso fundacional para él, tantas veces hilvanado en el largo periodo de espera concedido por Armengol. Y cambió el objetivo ante la evidencia de lo imposible, reutilizó el ovillo, pero en lugar de una capa, lo mismo hizo un sayo, por decirlo de alguna manera. Repartió con brío y soltura, quizás porque, ante el desarrollo de los acontecimientos, ya iba sin demasiado freno. Porque, como suele decirse, de perdidos al río. Y ahí se le vio fluido y con gracejo, como quien sabe bien, que, a falta de mayores objetivos, tenía que convencer a alguien desde la tribuna: sobre todo a los suyos. Y ahí ganó, como pronosticamos. Feijóo ganó justo esa parte.

Es posible que, en los intermedios, pensara que no había mandado sus barcos, o sus escaños, contra los elementos. Pero Sánchez, con cara de póquer en su bancada, mientras Óscar Puente desataba todas las galernas, no estaba dispuesto a dejar perder su oportunidad. Contempló el tsunami pucelano con más frialdad que Buster Keaton, como quien dice “a mí que me registren”, y, a partir de ahí, consideró que la batalla naval del Pisuerga había acabado y empezaba su propia travesía. No dio ni una pista de su investidura, como quien guarda las esencias de la premiere, por no reventar el estreno con lo que le parecía sólo un ensayo que no iba con él. Pero otros dijeron que fue estrategia, por no mentar la palabra ‘amnistía’, esa palabra, y, en general, por estar gozosamente al margen. Mientras Feijóo se esforzaba por contener el oleaje, sin duda, un oleaje mucho mayor del que esperaba.