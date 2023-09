LA MONOTONÍA y el quehacer diario con sus inercias y preocupaciones nos hace percibir la realidad de una manera determinada sin que tengamos conciencia de ello. No vemos más que nuestras tareas, trabajos y responsabilidades. Más allá de todo esto no alcanzamos a ver nada. Nuestro sentimiento es que es bastante con lo que tenemos entre manos.

El tiempo que nos ha tocado vivir es complejo y difícil de descifrar, como lo son casi todos los tiempos. Hoy en día vemos radicalismos, intolerancias, discursos agresivos y exclusiones de personas y colectivos. Sin embargo, también hay solidaridad y acogida. En nuestro tiempo ha habido una pandemia donde la vulnerabilidad humana se puso de manifiesto a escala mundial y fuimos testigos de una movilización solidaria en el cuidado de unos con otros que a veces se expresaba públicamente y que existía en la vida de cada persona.

Muchas veces, escribir sobre la vulnerabilidad humana y la interioridad en un diario parece raro y en efecto no hay muchos artículos sobre el particular, sin embargo, creemos conveniente hacerlo, dado que forma parte de la realidad, aunque no sea noticiable.

"Transver el Mundo" es el título de un capítulo del libro ¡Oh noche que guiaste! del monje cisterciense de Sobrado, Carlos María Antunes, donde de una manera profunda se describe cómo más allá de una mirada a ras de tierra, se puede descubrir la belleza donde, a primera vista, solo encontramos fealdad. La realidad tiene caras y aristas que, a primera vista, no vemos. Están ahí, pero pasan desapercibidos. La experiencia de la vulnerabilidad permite empezar a ver donde antes no veíamos, porque estamos más atentos, despiertos y cercanos a todo lo que es pobre y vulnerable. El descubrimiento de nuestra vulnerabilidad nos permite estar más cercano de los otros y descubrir otra cara de la realidad, haciéndonos más humanos. Es la fuerza de la debilidad.

"Transver el Mundo" surge de la abundancia de vida que habita en el interior de cada persona. Es nuestro tesoro escondido que tenemos que ir descubriendo. Este camino de descubrimiento no nos induce necesariamente a la acción inmediata, sino que va dejando espacio para una mirada al Mundo contemplativa, pausada, que nos lleva a una mirada más profunda que parte de nuestro interior, el corazón humano. Es desde ahí donde podemos actuar y modificar, mejorándo la realidad.

El corazón humano es el centro del ser humano, donde reside la afectividad, el conocimiento que va más allá de las apariencias y la capacidad de escucha y atención. Es desde ahí donde descubrimos la realidad del Mundo. Como dice Carlos María Antunes en su libro, la vulnerabilidad es la forma más directa de conducirnos al corazón nuestro y al de los otros, así como de "Transver el Mundo".