ESTIVEN RECENTEMENTE en Oslo e noutros lugares da súa contorna. Todos sabemos que Noruega é un país moi próspero, dos máis ricos per cápita e con menos desigualdade, máis e mellor educación e cunha democracia plena, considerada das de maior calidade do mundo. Pero non sempre foi así. Sen ir máis atrás no tempo, as dúas guerras mundiais deixaron o país moi maltreito.

A situación do país comezou a cambiar coas medidas dun goberno socialdemócrata nos anos 60 e, sobre todo, polo descubrimento dun gran xacemento de petróleo a finais desa mesma década. Pero a riqueza sobrevida hai que saber xestionala, e así o fixo o Goberno noruegués, que soubo protexer, explotar e rendibilizar o petróleo e investir moi ben os seus réditos. Parte dos beneficios foron investidos nun fondo soberano, o maior do mundo, que segue engordando e co que se realizaron investimentos diversificados e moi intelixentes. Ao contrario que os holandeses, os seus veciños mar por medio, mantiveron a cabeza fría á hora de xestionar o ouro líquido. Claro que nun país como Noruega iso é máis fácil, xa que basta con sacarse o gorro durante as neves.

O que máis me sorprendeu deste país, en todo caso, é o ben coidado, limpo e ordenado que está todo. As granxas parecían casas e as casas parecían chalés de vacacións. O verde éncheo todo, ata tal punto que tería a sensación de seguir en Galicia se non fose polos nosos omnipresentes eucaliptos e o “feísmo” do que parece que aquí facemos gala.

Fóiseme un pouco a cachola ao poñerme á faena, porque non era de Noruega do que quería escribir, así que vou ao gran. Camiñando por Oslo vin un piano de parede metido nunha urna de metacrilato. Estaba cheo de automatismos e, por deformación profesional, seguro, non puiden evitar achegarme a esculcar. Trátase dunha obra realizada por un artista chamado Benjamin Mørk, titulada en inglés Music on display, ou música en exhibición (admito mellores traducións). O cartel que describía a peza indicaba que debía pulsarse un botón para que o piano robotizado comezase a tocar. Á beira da obra había unha mensaxe do artista: “Música en lugares públicos e na natureza sen aplaudir o ego do intérprete”.

Polo menos en galego o ego é o exceso de autoestima, o que me leva a algunhas reflexións. A primeira é que o autor desta obra singular debe considerar que calquera intérprete vai sobrado de autoestima. Tamén el, xa que doutro xeito podería interpretar el mesmo a peza sen aparellos por medio.

Ademais, recoñecendo que os excesos adoitan ser malos, ter unha alta autoestima non só non o é, senón que no ser humano é positivo. Sen ela, por exemplo, Benjamin Mørk non se tería atrevido sequera a realizar e expoñer a súa obra.

Por último, e por non estenderme noutras disquisicións, o que máis me desconcerta é pensar que o autor prefira descarnar a interpretación musical de calquera sentimento, en beneficio dunha xélida máquina. Supoño que para o artista tamén a composición da música e calquera outra creación artística, incluída a súa, deberían someterse a este castigo. Podo entender que haxa circunstancias nas que a música deba ser interpretada por un piano e non por un pianista, pero non que ese sexa o obxectivo e non un medio para fins máis loables.

Por certo, para o lector que se teña feito a mesma pregunta que eu, direille que si existe un artista noruegués, de Tromsø, por máis datos, que se chama como o autor da obra. Polo tanto, sendo unha persoa real o creador desta obra e non outra máquina, non é descartable que crecese algo a súa autoestima, por pouco que fose.

Non sei se o meu ego está moi inflado, pero confésolles que eu non desexo que as máquinas me substitúan nin se leven o protagonismo daquelo feito por min. Por iso quero deixar constancia de que non usei ningún tipo de IA para escribir este texto e que se lles gustou non me importa que mo digan. Máis que nada por se chega un día en que as máquinas o fagan todo e non podamos nin sacar peito.