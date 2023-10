CRÉANME que no me pongo partidista si les digo que deseo firmemente que Pedro Sánchez sea capaz de formar gobierno. Aunque solo sea para acabar de una vez con todo este follón y que no sea necesario, por llevarlo al extremo más extremado, repetir las elecciones. Me imagino y no me gusta como iría el personal a las urnas. ¿Cansado? ¿Cabreado? Las dos cosas, seguro.

Ya llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esta perdiz. Ya hemos gastado mucho para poco. Ya sabemos que aquí cada uno hace las cuentas según y como le vaya la ganancia. Ah, y que todos son falsos mendigos: piden por pedir. Quiero decir que, por lo que a cada uno respecta, no tienen intención de dar nada a cambio. Sí, sí, o a ver: ¿quién de ustedes ha oído decir a alguno de los protagonistas de este paripé que se compromete a algo que no sea en su propia conveniencia? No. Cada uno para sí, aunque no sea por sí. Les gusta el convite, siempre que otro lo pague. Lo de los independentistas catalanes –y hablo solo de ellos porque hay independentistas en otros lugares que no se comportan de manera tan burda–, pues eso, aquellos, parece que atienden a lo que se le pide, escuchan, por lo menos, pero con precio, porque su voto, dicen, no puede ser “a cambio de nada”. Esa es la expresión. Te pueden querer, pero solo si pagas. Como los falsos amantes callejeros. Pero, por si eso no bastaba, otros partidos no independentistas, quizá temiendo que a unos se les pague y a ellos no, también se echaron al mercado amoroso. Hasta Yolanda Díaz, a la que incluso se le suponía implicada en las negociaciones para la investidura de Sánchez y la formación de un “gobierno progresista y plurinacional de coalición”, salió expresiva a decir, que tampoco ellos, los que dicen que suman, le darán al socialista sus votos a cambio de nada. Que también con ellos hay que negociar, es decir, poner precio. No sé si Sánchez tendrá tanta riqueza para repartir. Pero sí me temo que los que empiezan diciendo lo que piden antes de decir lo que se comprometen a dar, llegado el caso, puede que tampoco reconozcan el favor. Cuando se quiere cobrar sin tino, se suele pagar sin tiento. Y todos esos, aunque no lo digan, necesitan tanto a Sánchez como Sánchez a ellos, porque la supervivencia política de casi todos pende de un hilo muy fino. Si no llega a formarse un gobierno de coalición, verán su trascendencia más que demediada. Me atrevo a decir que deberían darse por pagados por el mero hecho de que se cuente con ellos.