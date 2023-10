ESTABA Yolanda Castaño en Chiapas (México) cuando recibió la noticia. Acababa de ganar el Premio Nacional de Poesía por ‘Materia’, un poemario publicado por Xerais, y ahí, al otro lado del charco, empezó el vértigo.

El miércoles por la tarde Yolanda y Manuel Vilas se reunieron en la librería Cronopios de Compostela para celebrar una jornada del programa de ‘Afinidades electivas’ (que organiza la Dirección General del Libro) y el encuentro, que no era ni mucho menos el primero entre los poetas, se convirtió en un instante apasionante, en una reunión hermosa y profunda entre dos escritores imprescindibles.

Mercedes Corbillón (autora ella también, de esa novela de amor, mediterráneo y atlántico al mismo tiempo, esa novela sobre “las tripas del enamoramiento”, que es ‘La belleza debe morir’, en Espasa) me había invitado a construir con los poetas una conversación, a tejer una red y saltar sobre ella, y allá estuvimos encantados (o sea, como llevados por las hadas). Una tarde de calor formidable y cielos azules.

Cada vez veo más a Manuel Vilas, que cuenta sus últimas novelas por premios (el Nadal, el último de ellos). Desde ‘Ordesa’ (Alfaguara), Vilas ha crecido exponencialmente en la literatura. ‘Ordesa’ nos golpeó y nos llenó de palabras fundamentales. Pero él es también, y ha sido, un poeta de renombre. Hasta seis poemarios ha escrito. Me preguntaba si estaba allí más como narrador o como poeta, pero, sin duda, era una pregunta innecesaria. El lenguaje poético acompaña a Manuel Vilas donde quiera que vaya. Escriba lo que escriba.

Yolanda Castaño, a la que conocí muy pronto con aquel comienzo fulgurante de ‘Elevar as pálpebras’ (Espiral Maior), no ha dejado de construirse pieza a pieza, verso a verso, dentro de nuestra literatura. De asombrosa manera. Con un tesón inagotable. Ahora Premio Nacional (ese que le contaron telefónicamente cuando estaba envuelta en la poesía de Chiapas), pero con otros premios y reconocimientos antes, y, en esta ocasión, con un poemario definitivo que da sentido a la solidez de su trayectoria. De lo individual, lo identitario, de los campos eróticos, de la delicia y la erofanía, a la investigación de las fronteras del cuerpo propio, a la casa de los padres, como templo, pero también como lugar que ya no es: “moito do que fomos non se perderá / pero non defenderei a casa onde nacemos, / a mesma na que hoxe malvende os seus cimentos / un parking a un euro e setenta e cinco a hora”. Yolanda, que nació en esta ciudad, a pocos metros de aquí, donde estamos.

Hablamos entonces de cómo su poesía es física, matérica. Pegada a la tierra, a los objetos. Este es un poemario orgánico, carnal, podría ser de sangre y huesos, ahora aparecen en él “as pálpebras baixadas”, en rigurosa simetría con el pasado, pero ella sólo quería en la vida, le dice a su hermano Alberto en este libro, “liberdade para equivocarnos”. Es un poemario de una nostalgia inasumible, que no puede cumplir ni alcanzar, un poemario de lo que no llegará a ser ni a hacer. En la página 26: “Miña avoa modista e non sei coser. / Meu avó foi canteiro e non sei labrar. / Zahorí o meu padriño e auga non topo. / O meu pai foi mariño e non sei navegar.”. Y luego, largamente, largos poemas sobre la maternidad, sobre su propia renuncia, sobre la herencia de la sangre, sobre las crudas palabras como “redefinir la estirpe”.

De Manuel Vilas hemos escrito otras muchas veces. Cuenta hoy ahí cómo la pérdida de los padres, en ‘Ordesa’, coincidió con el instante en que su mundo se rompía. Su literatura es también un viaje a los padres, a la casa, al amor. Cree en la alegría, porque la felicidad le parece una etiqueta pública, algo que muestras a los demás. La alegría es un estallido íntimo. Es optimista ahora, Vilas: “me levanto cada mañana y no puedo creer que tengo otro día entero por delante”, dice. Y el amor más allá de la muerte, como la protagonista de ‘Nosotros’, que celebra el sexo por todo el Mediterráneo, mientras su marido se le aparece en lo alto, en las cumbres azules del orgasmo.