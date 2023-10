Un comportamiento social actual, bastante frecuente, consiste en que los demás se enteren a través de las redes sociales de lo que has hecho, ya sea cómo te diviertes, cómo haces deporte, cómo disfrutas en tus vacaciones, cómo es tu familia, lo que estás comiendo, la gente que te acompaña, etc.

El exhibicionismo hoy es una norma de vida; un exhibicionismo malsano en muchas ocasiones, que puede llegar a provocar un daño gratuito a terceros.

Cada vez es más frecuente que niños de poco más de 10 años, emulen lo que hacen los mayores y publiquen acciones como la reciente de “desnudar”, mediante una aplicación de inteligencia artificial, a niñas con cara, nombre y apellidos, compañeras de colegio o de barrio.

Y lo hacen, sin ser conscientes de las consecuencias, para disfrute de colegas y sabe Dios quién más, porque una vez que se comparte se pierde el control de la propagación.

¿Dónde están los padres? Cuando ponen en manos de niños teléfonos móviles, ¿son conscientes del alcance de su uso?, ¿limitan su manejo de alguna forma?, ¿verifican con los niños quienes forman parte de sus grupos de WhatsApp y el contenido de las conversaciones?

La permisividad es más cómoda, porque evita discusiones con los niños, pero no todos los padres piensan en los efectos que su transigencia puede provocar. La permisividad, sin más, no es una buena pauta de educación: tiene que haber reglas -pocas y claras-, vigilancia sobre su cumplimiento y correctivo si no se cumplen.

Aunque el menor de 14 años no tiene responsabilidad penal, los padres de los menores de edad son responsables civilmente de los daños y perjuicios causados por ellos. Sin olvidar su contribución al deterioro de la convivencia y a la generación de unos perjuicios al menor-víctima, por su actitud permisiva, tolerante, cómoda e irresponsable.

Hay quien reclama la reducción de la edad penal, pero se habla poco del papel de la sociedad, responsable de la difusión y de las consecuencias de ciertas formas de vida y costumbres, que admitimos sin reflexionar sobre sus consecuencias.

Lo fiamos todo a la libertad, pero la libertad sin sentido de la responsabilidad puede provocar efectos perniciosos.

No hay soluciones mágicas, pero la recuperación de ciertos valores hoy en decadencia, la educación en el seno de la familia y la ejemplaridad de los mayores, podrían ayudar.