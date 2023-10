LA GUERRA que ha prendido en Oriente Próximo en las últimas horas, con enorme virulencia, sólo es parte del latido del mundo. Podemos pensar en los motivos locales, largamente amasados a través de las décadas por uno y otro lado, por una cuestión de identidades, patria o religión, pero, finalmente, el árbol de la guerra es triste y lleva sus ramas y sus raíces demasiado lejos.

Todo parece reunirse en algún punto, todo tiene conexión de alguna manera, en el magma planetario. Y, de vez en cuando, una poderosa erupción. La tensión geopolítica, que dicen los politólogos, es una expresión demasiado teórica, quizás, una herramienta de trabajo para entender los movimientos de unos y de otros, para explicar las corrientes que van y vienen, el fracaso de algunos pactos y la forja de otros, pero es obvio que el mundo parece peligrosamente sometido al vaivén de lo impredecible, como si los amarres tradicionales ya no pudieran sostener el andamiaje que nos legó el siglo XX.

La terrible lección de la Segunda Guerra Mundial parecía argumento suficiente para declarar el final de todas las guerras. Ya había pasado con la Primera, monumento indescriptible a la atrocidad. Pero a estas alturas, la creencia de un futuro sin violencia es ya una completa quimera: el ser humano no parece preparado para eso. Tendremos que aceptar los muchos límites de nuestra inteligencia, las fallas de nuestra naturaleza como especie. El poder y la gloria siguen envenenando los sueños de los hombres.

La guerra es un animal feroz, es un asunto que puede al intelecto, que prende en el lado irracional que sin duda conservamos, y en la memoria mítica, en el poder de los símbolos y en los viejos dictados de la tribu, que arrancan con nuestra existencia en la tierra. La guerra vuelve, sofisticada con el progreso más reconocible, el de la tecnología, ese progreso que a veces nos engrandece y a veces nos condena. Pero cuando restalla como un látigo en medio de cualquier mañana, de cualquier amanecer, la guerra produce el mismo resultado desde los orígenes del hombre, los mismos frutos amargos: muerte, destrucción y poca o nula capacidad para dirimir los conflictos.

Es fácil pensar en los conflictos locales y regionales, algunos largamente enquistados, otros, incluso, olvidados para el mundo, ausentes del fulgor de las pantallas, pero hoy todos estamos interconectados, hoy todas las mariposas producen efectos a miles de kilómetros. Las imágenes del progreso corren a gran velocidad, se hacen virales entre los desfavorecidos, entre los castigados, hoy el mundo es mucho más pequeño y cualquiera sueña con alcanzar la vida digna, aunque, persiguiéndola, pierda la vida propia. Muchas guerras esconden las raíces en la desigualdad y la pobreza. Así nacen los éxodos que agitan nuestro mundo moderno, la huida de la catástrofe y la exclusión, la huida, ahora también, de la naturaleza desatada y la crisis climática. Es fácil entender lo que sucede en el mundo: no es tan distinto de lo que la historia nos enseña. Pero la muerte se mantiene, y gana la oscuridad.

No dejo de escuchar en las televisiones (y de leer en los periódicos) que vivimos el momento más peligroso. El más extremo. Quizás nuestros antepasados lo pensaron en otras ocasiones, en muchas ocasiones. Nunca han faltado llamadas para el apocalipsis. Pero en este caso, es el presente lo que importa. Hay una atmósfera extraña en cuanto escucho. Como si el magma ardiente brotara por las fisuras frágiles, por las costuras sin cicatrizar. El equilibrio inestable del poder global, dicen, está en el origen de este vértigo.

Nuestra vida personal nos obliga a tomar los males del mundo con una distancia que no es real. Todo está mucho más cerca de lo que suponíamos. Nos protegemos por higiene mental, pero las imágenes de la televisión ya no permiten una huida confortable a las dulces habitaciones del progreso. Europa lo sabe bien, la guerra en Ucrania nos lo ha enseñado. Vienen más años malos, años difíciles, escucho, y ojalá no nos hagan aún más ciegos.