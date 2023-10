Dicen que una de las más conocidas melodías que se canta en días previos al Pilar (“Bendita y alabada sea la hora”) es obra de Manuel Ordóñez Gracia, que sí existe y es aragonés, pero con ese texto y música nada tiene que ver. Gracia tiene, pero no es a él al que, por tal tarea, agradecer. El sr. Google a veces también anda perdido o del revés.

Dicen que es canto devoto, fácil de entonar, no apto para ávidas gargantas deseosas de lucirse a todo tren. En parte es cierto. No todos tienen el mismo oficio ante una partitura que, aun siendo manida, no tiene intríngulis en su haber. Si se canta a coro y simple acompañamiento de órgano o reducida orquesta, tal como se pensó al nacer, resulta sencilla para todo el que quiera unirse a tal quehacer.

Dicen que su autoría es de otro aragonés nacido cerca de Zaragoza, cuyo nombre salvaguardó – monje fue- con presunto interés de sortear la ambiciosa fama de la que ahora rebosa. Se llama Juan Francisco Agüeras González, nato en Ejea de los Caballeros en 1876, organista y maestro de capilla de dicha iglesia, fallecido en la Cartuja de Aula Dei en 1936, compositor de 80 piezas de música religiosa y preclaro precursor del Motu proprio de Pio X de 1903.

Dicen que es el himno por antonomasia porque a todos contagia. No es tanto, pero algo tiene que tener para ser asumido por tanta gente de diversas partes y difíciles de complacer. Grabado por los Infanticos de cuya Escolanía Agüeras formó parte en su niñez, fue criticado por tener que soportarlo en la plaza del Pilar con alta megafonía, 3 veces al día. Sentían inadecuado en un estado aconfesional, verse obligados a escucharlo sin su consentimiento ni, por tanto, necesario asentimiento.

Dicen que otro himno de la Pilarica cuya letra comienza con “Virgen santa, madre mía, luz hermosa, claro día”, letra del turolense F. J. Dobato y melodía del catalán J. B. Lambert es “largo y complicado”. ¡Cosa rara cuando lo tararea media España en las fiestas de la Virgen maña! Extraña y, en realidad, solo lo piensa un pequeño grupo que no representa a una amplia mayoría que se impone por doquier.

Dicen que es leyenda Agustina de Aragón y que la película de Aurora Bautista y Fernando Rey es un pastiche que repele al más cinéfilo campeón. Sin embargo, su vida no fue ficción. Existió la heroína y en ese film cantan jotas a todo pulmón.

Dicen que “La Pilarica no quiere ser francesa que prefiere ser capitana de la tropa aragonesa”. ¿Remontarse a la legendaria guerra de la independencia para declarar enemiga a una tierra hermana? Yo, que familia allí tengo y medio gala soy, si me piden opinión, me sumo a tal declaración. Sin ser España paradigma de nación, no es peor que ese otro país que se desmarca de la crisis de la emigración o del suicidio de jóvenes que por acoso mueren sin que se pongan medios de prevención, detección y sanción.

Dicen que dijo D. Quijote: “Ladran, Sancho, luego cabalgamos” … Mejor, cantemos, digo yo.