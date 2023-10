A razón que podemos aducir para promover o consumo de pescado é que contribúe á saúde e boa alimentación dos cidadáns. Se ademais a produción e venda de pescado é parte do noso tecido industrial, a acción pública para garantir consumo e saúde está sobradamente xustificada. Parece ser que a contribución á mellora da saúde coa inxesta de pescado fica cuberta con tres racións semanais por persoa, aínda que na nosa cultura alimenticia, e contando cos coñecementos precisos para cociñar os alimentos diarios, podemos superar facilmente esas racións sen que por iso merme en absoluto –senón o contrario– a calidade. Un menú semanal que teña dous días pescado nunha das comidas e algún outro preparado de pescado nas outras é ben frecuente (ou debería selo).

É fácil pensar que o mesmo día que unha persoa en crecemento toma pescado ao mediodía poida cear, sen se molestar, unha tortilla con atún. É tamén posíbel deseñar un menú que incorpore pescado ao mediodía e á tardiña mexillóns en ensalada, ou bonito, ou xarda ou sardiñas en conserva, cunha ensalada, cun puré de verduras ou cun caldo galego. Mesmo é preferíbel que os nenos tomen ovos (nas diversas preparacións) ao almorzo que comida procesada e doce. Non imos alongar a listaxe de posibilidades porque o importante para a acción pública é o rol municipal na promoción, difusión e fomento do consumo de pescado. Se, como sucede no caso da nosa economía, somos produtores de alimentos de alta e recoñecida calidade, desde leite a queixos pasando por iogures seguindo por carnes de todo tipo e calidades e rematando por pescados, é boa acción pública que se faga promoción de consumo dos produtos alimenticios propios e dos que está cientificamente demostrado que xogan un papel positivo no crecemento e boa saúde infantil.

Desde o Concello grazas á responsabilidade directa en comedores (programa madrugadores e xantar) pódese influír moi positivamente na boa alimentación e na propagación destes coñecementos. Revisamos os menús de outubro deste ano, 2023, e á parte da profusión de menús especiais (15 distintos!) consomen pescado sempre dous días, dos 5 de comedor. Seguramente poderían aumentarse a tres e de paso levar a cabo outras accións que sexan orientadoras do bon consumo e dunha boa alimentación. O saber facer artesán e doméstico case ten desaparecido como práctica social diaria no saber facer do cociñado dos alimentos, xa que as condicións de convivencia e traballo actuais non permiten ese uso do tempo. Os preparados industriais actuais na medida en que precisan conservantes, estabilizantes, saborizantes e/ou toda clase de aditivos, modifican o tipo e carácter do alimento denominado ‘comida real’. Un pescado comprado fresco ou conxelado cocido, á prancha ou guisado e consumido no mesmo acto é garantía de alimento san e nutritivo. En Galiza temos mar, temos pescado, máis de 150 tipos de pescado ao longo do ano, e dado que o prezo non vai asociado aos nutrientes, só resta preparalo e se facer ao hábito de consumilo. Benvida a promoción de consumo do pescado proprio.