Sí, lo sé, usamos, yo también, un exceso de adjetivos para calificar nuestra sociedad. Es una sociedad tan distinta, en tantos sentidos, a la que era hace solo unos años, que casi no nos llegan las palabras para intentar etiquetarla.

Empiezo a pensar que más que en una civilización, entendida como el conjunto de costumbres, saberes y artes propio de nuestra sociedad, vivimos en una “frivolización”. Me explico. Una persona frívola es alguien insustancial, inconstante, mudable. Una frivolización sería una sociedad que colectivamente se comportase así.

Caer en lo frívolo no es más propio de los jóvenes, ni de la gente con una menor formación -no es cuestión del número de grados y posgrados que uno tiene-, al contrario de lo que muchos piensan. No tengo ni he visto evidencias científicas en este u otro sentido, bien es verdad, pero voy haciendo acopio de experiencias que me reafirman en esta idea.

Lo frívolo aflora sobre todo cuando tus necesidades están básicamente cubiertas, vives en una zona de relativo confort y, al no tener que luchar por ganarte la vida o abrirte paso en ella, buscas la felicidad en lo irrelevante. Una felicidad, por otra parte, que a menudo no llega, o lo hace a cuentagotas, porque casi todo el empeño se concreta en lograr o tener cosas que nunca llenan lo suficiente. Las satisfacciones así conseguidas son efímeras y acaban siendo poco más que cruces en las casillas de una lista interminable de deseos, casi siempre materiales y/o insignificantes.

En el documental de Netflix sobre Victoria Beckam, esta se gusta ante la cámara hablando sobre sus humildes orígenes, que sitúa en el seno de una familia trabajadora. Menos mal que su marido aparece en escena pidiéndole que diga la verdad, a lo que ella se resiste hasta que él la interpela con una de esas preguntas que ganan un juicio: “¿Con qué coche te llevaba tu padre al colegio?”. Victoria intenta esquivar la pregunta, una y otra vez, pero David Beckam le desmonta la estrategia ejerciendo de Tom Cruise contra Jack Nicholson en la película “Algunos hombres buenos”, cuando aquel le pregunta a este: “¿ordenó usted el Código Rojo? Victoria, acorralada, acaba reconociendo que se trataba de un Rolls Royce. Ya me dirán si esto no es santo y seña de una sociedad frívola. Antes, cuando aún éramos civilización, los nacidos en camastro se hacían pasar en ocasiones por hijos de palacio. Normal. Ahora, en la frivolización en la que nos estamos instalando, resulta que es al revés. Con lo fácil que sería que un rico se convirtiese en pobre de solemnidad, simplemente donando todo lo que posee.

Para ir cerrando el tema, que en sí mismo es un tanto frívolo, lo reconozco, les cuento un caso a pie de calle del que yo he sido testigo y que me dejó ojiplático. Ocurrió en el café entre sesiones de un congreso al que he asistido hace días. En el pequeño corro en el que yo estaba, una mujer compartía su preocupación por el nombre que ponerle a su futura hija. Pienso que si le pongo un nombre poco común, nos dijo, cuando crezca no lo va a encontrar entre las pulseras que se venden en la calle y podría disgustarse. Vamos a ver, entiendo que si le ponemos a un hijo Chindasvinto, quizás le causemos algún problemilla que otro en el colegio. En todo caso, llamándose así un tipo llegó a ser rey de los visigodos, y era además un hombre con mucha energía y de fuerte carácter. Eso sí, supongo que para vengarse llamó a sus hijos Recesvinto, Teodofredo y Glasiunta.

José Antonio Marina opina que deberíamos desarrollar una vacuna contra la estupidez. Pues manos a la obra, a ver si, como en el caso de la COVID-19, en un año la tenemos lista y volvemos a ser una civilización.