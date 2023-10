Empuñando desde bien pequeño mi primera raqueta, una Dunlop Alpha jr. de madera, que me firmó el propio Manolo Santana en persona, a principios de la década de los 60, coincidiendo con su participación en el Concurso Internacional de Tenis de Club de Campo (Copa Bedriñana), celebrado en las antiguas instalaciones de Vista Alegre, donde unos años después me proclamé campeón de Vigo junior en la pista central, en la que me deslizaba como pez en el agua y me trae muy gratos recuerdos; supuso con el paso del tiempo que el tenis se haya convertido en mi gran pasión -como jugador, formador de jóvenes y aficionado- y que desde entonces haya visto jugar, bien a pie de pista o por TV a los mejores tenistas de la historia reciente de los últimos 60 años, y en mi memoria están muy presentes, entre otros, los nombres de Laver, Newcombe, Santana, Ashe, Nastase, Connors, Orantes, Lendl, Borg, Vilas, Agassi, Sampras, McEnroe, Serena y Venus Williams, Navrátilová, Evert, Arancha Sánchez Vicario, Conchita Martínez, y un largo etc.; pero sin duda alguna los que más me han impresionado, han sido los tres miembros del Big Three: Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, que han brillado con luz propia en las últimas décadas, rompiendo todas las estadísticas. Djokovic con 24 Grand Slam, Nadal con 22 y Federer con 20, son los tres grandes de la historia del tenis. Los tres me han cautivado, pero si tengo que elegir, me quedo con la clase y la técnica de Roger y el espíritu de lucha y la mentalidad de Rafa (un auténtico gladiador en la pista).

Djokovic ha hecho historia, al igualar a 24 Grand Slam con Margaret Court, que hasta ahora era la que encabezaba en solitario el ranking de Grand Slam. Novak ha ganado 10 Abiertos de Australia, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros, además de 39 Masters 1000, está claro que está construyendo el mejor palmarés de la historia del tenis; y, por si fuera poco, sigue como Nº 1 en el ranking mundial, con la amenaza de Carlitos Alcaraz, que es una mezcla del mejor tenis de los tres, y que con solo 20 años ya tiene 2 Grand Slam (US Open y Wimbledon) y está llamado a dominar el tenis mundial en la próxima década. De momento, Novak, goza de una excelente salud, se cuida como nadie, su alimentación es perfecta, su preparación física impecable, de ahí que a los 36 años mantenga ese nivel tan competitivo, y de seguir así puede continuar en el circuito un par de años más rindiendo al máximo nivel, y al único que veo con categoría para ganarle en las grandes finales, si está a su mejor nivel y en estado de gracia, se llama Carlitos Alcaraz. El serbio tiene vida tenística por delante, es un jugador completísimo y no me cabe ninguna duda que aumentará su palmarés y en base a ello se puede decir que va a ser el mejor de la historia si nos atenemos a los títulos conseguidos y aspectos relativos a la competición, pero para ser el más grande de la historia, tienes que haber demostrado otras cualidades en la pista y fuera de las pistas, ser una figura carismática y ejemplarizante que trascienda tras lo sucedido en la pista, por sus valores, por haberse ganado el respeto, la admiración y el cariño de la afición por donde pasa, por el peso específico que ha alcanzado en el deporte a nivel mundial, etc. Si tenemos en cuenta todas esas variables que acabo de destacar, a mi modo de ver, Roger Federer y Rafa Nadal, están un paso por delante de Novak Djokovic, y él lo sabe. En este asunto no hay consenso, el debate está abierto, y cada uno es libre a la hora de opinar, el tiempo es ese juez insobornable que da y quita razones.