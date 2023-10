LA GUERRA en Oriente Próximo nos recuerda que ningún conflicto es lo suficientemente antiguo como para darlo por asumido. O por controlado. Como el magma bajo la corteza, el fuego rebrota a veces con virulencia. Asombrados desde hace muchos meses por la guerra en la puerta de Europa, para el Primer mundo otros puntos calientes del planeta permanecían en cierto segundo plano, ausentes de las pantallas que nos dicen cada mañana dónde debemos mirar. Pero la realidad va más allá de lo que podemos ver.

El continente condena las invasiones y el afán expansionista, en el origen de tantos males históricos. Sabe muy bien cómo empieza lo malo. Ucrania ha estado hasta hace unos días en el centro de todas las preocupaciones. Pero Europa no logra digerir del todo esa destrucción tan cercana, esa herida sangrante a pocos cientos de kilómetros de tantos lugares habituados a la vida tranquila y previsible, lugares donde late el corazón de las democracias sorprendidas en su rutina, incluso en su aburrimiento, asustadas porque todo lo que parecía lejano y ajeno ya no lo es, en este mundo demasiado pequeño.

La guerra en Ucrania ha sido narrada desde el mismo corazón del horror, pero el paso del tiempo va haciendo que la tragedia pierda presencia mediática, porque lo inmediato lo devora todo. La muerte sigue allí, pero sabemos menos de ella. Y ahora, esa imagen en directo, persistente, que nos muestra una cámara fija sobre el cielo de Gaza, atrapa ya todas las miradas.

La erupción de la guerra en Oriente Próximo ha sido tan virulenta, tan sorpresiva, tan trágica también, que ha devuelto la sensación de que el horror siempre puede superarse, por mucho que se haya acumulado, de que este tiempo es capaz de ofrecer toda la violencia que juzgábamos antigua y caduca, que parecía imposible de aceptar en la construcción de cualquier tipo de futuro. No: el atavismo está en nuestra condición, no hay lustre civilizatorio que no nos lleve de vez en cuando a la sangre del pasado.

La expresión de la guerra con la fiereza polvorienta de otro tiempo (pero, ay, con la tecnología del presente) obliga a preguntarnos por nuestra evolución como especie, por la razón por la que la violencia se impone sobre el diálogo como lo ha hecho tantas veces a través de los siglos, por el fracaso, en suma, que hemos de reconocer sin paliativos, por la gran incapacidad política para gestionar los grandes conflictos, por más instituciones globales que tengamos, por más acuerdos que se firmen (muchos, papel mojado), todo ello para mantener esa pulcritud de los despachos que de nada sirve entre los cuerpos desmembrados. Fracaso, sí, es la palabra que hay que pronunciar.

Resulta difícil asumir toda esa narrativa sobre la geopolítica moderna, que une en cierto modo los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Todo es global, finalmente, es cierto, aunque sobre el terreno las batallas suelen tener componentes muy locales. Escucho sesudos análisis sobre la propagación de las ondas de este gran terremoto que nos sacude, sobre lo que significa para occidente, sobre el aumento progresivo del peligro terrorista, sobre la partida que grandes potencias como Estados Unidos y China, pero también India, Rusia o Irán, están jugando sobre el tablero del mundo. Vale, de acuerdo. Sabemos todo eso. Pero, ¿es más importante el relato político, la dimensión geoestratégica, el efecto en la globalidad, que la inmediatez de la muerte, que la destrucción de las vidas de la población civil a sangre y fuego, que el sufrimiento extremo transmitido en directo, tan identificable como imposible de detener, tan obvio como esquivo, tan amargo como inexplicable?

La seguridad suele estar relacionada con la justicia. Lo decía ayer Daniel Barenboim, que reclama el tiempo del humanismo, antes que el tiempo de la política. Contemplar al otro como un ser humano que sufre, y ambos pueblos han sufrido lo indecible a lo largo de la historia. Sin esto, no hay solución. Lo único cierto es que lo que vemos estos días feroces resulta insoportable.