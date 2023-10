Crecí escuchando “La vida sigue igual”, la canción con la que Julio Iglesias ganó el Festival de Benidorm en 1968. Era toda una declaración de principios sobre el sentido de la vida, con un toque nostálgico y un fondo esperanzador sobre el acontecer histórico. Mientras París vivía una revuelta en las calles que ponía en jaque un sistema de valores propio del desarrollismo capitalista, don Julio nos hacía soñar, con su voz aterciopelada y una letra sencilla, en que nada de lo que pudiésemos hacer detendría la marcha de la historia.

Estos días aciagos, llenos de noticias desoladoras, empieza uno a pensar que la vida ya no sigue igual. Y no me refiero únicamente a las guerras atroces, encargadas de presentarnos cada mañana en el televisor paisajes macabros. Todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, comenzando por las cosas más insignificantes.

Fíjense en el clima. Nos bañamos hasta hace cuatro días con un calor que ya quisieran para sí muchos días de verano. Una oportunidad que no desaprovecharon los jubilados en Sanxenxo, ni tampoco los desalmados que prenden fuego al monte.

También la política española está escribiendo una página insólita, después de que las urnas hayan dado una mayoría aplastante a PP y PSOE, los dos grandes partidos que rigieron los destinos de España durante décadas. Todo apunta a que serán los partidos nacionalistas catalanes y vascos los que impongan las condiciones para formar gobierno, sin importar que sus peticiones obliguen a retorcer la ley.

Las obras quedan, las gentes se van, decía Julio Iglesias. Pues menuda herencia que dejamos a nuestros hijos: un planeta herido y el triunfo arrollador de Maquiavelo, pero en su peor versión, aquella que sacrifica los principios morales para conquistar el poder y permanecer en él.

Menos mal que siempre hay razones para vivir y luchar y, sobre todo, a quien amar, probablemente el antídoto más eficaz contra la sinrazón y la nada. El amor movía el mundo en los años sesenta y lo sigue moviendo en el siglo XXI, aunque ahora el festival de la canción que ganó Julito se llame Benidorm Fest.