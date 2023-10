Hoxe o Consello da Cultura Galega celebra en Compostela a edición 25ª dos Encontros para a Normalización Lingüística, referidos nesta xeira á “Economía, língua e sostibilidade”. Velaí unha boa oportunidade para achegarmos ás graves deficiencias do Dereito Galego de Consumo canto á garantia dos dereitos lingüísticos das persoas consumidoras.

Xa escrebimos nestas páxinas de EL CORREO GALLEGO que a Constitución deseña un sistema de subordinación e minorización do galego, pois que éste non é lingua oficial do Estado (como o sueco en Finlandia, o flamengo e alemán na Bélxica, o francés no Canadá e o alemán, italiano, francés e romanche na Suiza), senón só da Galicia. Coa agravante de que o Tribunal Constitucional (TC) impediu que Estatutos e leis autonómicas equipararan o deber xeral de coñecemento de castelán co do galego, catalán ou euskera. O mesmo TC que declarou inconstitucional definir o galego, catalán e euskera como línguas de uso preferente.

Malia estas gravísimas chatas o devandito TC ten recoñecido a existencia do galego como lingua propia da Galicia e máis o dereito e o deber dos Poderes Públicos (na marxe que decida en cada caso a lexislación ordinaria) de promover o galego a xeito de discriminación positiva para reverter a moi extrema minorización que sofrimos a respecto do castelán.

Pois ben, esta marxe non foi aproveitada pola nosa lexislación, pola falla dun Dereito coercitivo e dunha decidida acción de fomento. É verdade que a Lei de Normalización Lingüística de 1983 esixe que os Poderes Públicos galegos promovan a nosa língua na vida pública, cultural, informativa e que a Lei 1/2010, que incorporou a Directiva Europea de liberalización de servizos ao Dereito galego esixiu que todos os prestadores de servizos que operen no territorio galego, haberían “ofrecer aos seus destinatários a posibilidade de manter a comunicación oral e escrita na língua galega”. Esta norma está vixente, mais non existe sanción para quen a infrinxa (ducias de empresas cada ano, segundo a Liña do Galego da Mesa para a Normalización Lingüística-MNL-).

Pola contra, dende o mesmo 2010 o vixente Código de Consumo de Catalunya garante, baixo sanción de até 10.000 € de multa, un amplo feixe de dereitos lingüísticos das persoas consumidoras. E foi o propio TC o que declarou esta normativa plenamente constitucional, em canto que esixe informar en catalán e non prohibe informar en castelán.

A MNL presentou perante o Parlamento deste país unha iniciativa lexislativa popular para recoñecer os dereitos lingüísticos das persoas consumidoras galegofalantes e corrixir así a nosa falla de igualdade e liberdade a respecto dos utentes do castelán. Esta proposta foi rexeitada canto á súa simple admisión para debate, pola maioria absoluta do PPdeG no 2014, fronte os votos favorábeis do BNG, PSdeG e En Marea.

Non hai máis preguntas. Señoría.