SI EL EFECTO de las guerras fuera un deterioro fundamental de las economías, quizás las guerras durarían menos. O no se iniciarían. Hay muchos motivos para el incendio de los pueblos, en estos tiempos extremados, donde no caben capas grises, ni matices, ni detalles, porque eso implica racionalidad, reflexión, empatía con el otro y asegurarse de que uno no tiene siempre toda la razón. Te preguntas si para este viaje hacían falta tantas alforjas. Qué desembarco más triste en los umbrales del siglo XXI.

Si la economía se ve tan lastrada por las guerras, acabemos con las guerras. ¿No será, más bien, que algunos se lucran con ellas? Escucho, con ese aire de cinismo, siempre helador, que las guerras han servido para avances en la humanidad, que han sido transformadoras, por no hablar de lo mucho que la tecnología progresa con el desarrollo militar (al parecer, la madre de todos los avances). Sólo una sugerencia: pregúntenles a los muertos. Ellos tienen, a buen seguro, una opinión muy fundada. Una lástima que no puedan ya expresarla (y a saber cuánto podían expresarla cuando estaban vivos). Desde Occidente, las guerras se miden más por sus efectos que por sus causas. Y más por los efectos en terceros lugares, en nuestras economías y en nuestras ciudades, que en los lugares donde los conflictos se producen. Me sorprende que cada vez haya más facilidad para prender la mecha de todos esos polvorines en potencia. No digo que occidente haya dejado de ser eso que se llama, no siempre para bien, “la policía del mundo”, pero es obvio que las dificultades de unos son siempre las oportunidades de los otros. Así es en el arte de la guerra, pero también en la lucha por el poder: el caso es detectar las debilidades, las contradicciones, o haber minado convenientemente las seguridades de los otros. La infiltración de bulos equivale a la diseminación de un virus letal, a una pandemia del pensamiento. Las democracias son asaltadas hoy con la paciencia de un roedor. Se minan los cimientos de la verdad y se ofrecen esas simplezas de diseño, a la carta, al gusto del consumidor de redes. El adicto al exabrupto y a la mala hostia es el mejor cliente. Así se va enseñando a los ciudadanos que la democracia privilegia a las elites, que busca cumplir con un proyecto globalizador creado por mentes abyectas que quieren acabar con la sacrosanta tradición, con el ‘status quo’, y revolucionar la sociedad tal y como la conocemos, y que es mejor mirar a los mesías, tan dispuestos a salvarnos de todo a buen precio, sin ni siquiera haber sido solicitados. De todos los mesías nos salve Dios. Ahora, las guerras en marcha son contempladas como amenaza para Occidente, para el equilibrio de las economías, más que por sus males intrínsecos. Bonita manera de percibirnos siempre como un club exclusivo que no desea sufrir los efectos del horror de otros, si eso supone el alza del petróleo... Comprendo que muchos países pobres también se ven afectados por crisis como la del grano, y que la guerra, finalmente, mata de muchas formas y en muchos lugares. Pero mata más donde caen las bombas. Abruma la incertidumbre de estos tiempos modernos. Todo el esfuerzo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el progreso logrado, aunque irregular y desigual (y la desigualdad es el comienzo de todos los males) no parece suficiente para resistir el impacto de este desorden que crece a gran velocidad. Lo racional ha perdido fuelle, o no ha estado a la altura, y de pronto se aprovecha lo más peligroso del ser humano: la capacidad de odiar. Se diría que hay varios asuntos que convergen en el paisaje global: el desorden y la amenaza del pensamiento maniqueo en algunas democracias que parecían bien fundadas (minadas o corroídas con la simple acción de la propaganda o el egoísmo), la tecnología que está adelantando el futuro y creando milagros y miedos cervales al tiempo y, sobre todo, el cambio climático que se suma a la gran ecuación del terror. A esto lo llaman algunos la tormenta perfecta. Y tal vez lo sea.