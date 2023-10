Lluvia de artistas

TOCA UN GUITARRISTA –pudiera ser un pianista o funambulista– en un acto de una institución académica. Es noticia, aunque parezca mentira. No me detengo en lo que debiera ser una minucia: el dato en sí. Se hizo y se ha hecho no hace tanto, por lo que corta parece nuestra memoria. Mejor sería no darle más importancia, sin querer calibrar si ha sido por pura conveniencia o quizás mera coincidencia.

Cuando subió sobre estrado similar Ricardo Portela, gaitero de Viascón, se produjo casi una revolución. De la mano de Filgueira Valverde actuó en el paraninfo de la USC en 1885, en una ceremonia/recuerdo de aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro. Interpretó la Alborada y la Muiñeira de Chantada. Fue visto como un hecho histórico. Igualmente, en 2019, otro gaiteiro, Oscar Ibáñez, repitió la misma “hazaña” en ese recinto, para celebrar otra efeméride: los 25 años de la muerte de Portela de Cotobade. ¿Por qué la presencia de un intérprete de música, ejerciendo su profesión en un lugar que no es el usual que el que siempre pisa, sigue siendo noticia? Si la música forma parte de nuestras vidas y la guitarra española hoy en día tiene el mismo rango que la gaita gallega, no creo que lo que acapare páginas y miradas esté ni en el oficio, en el instrumento ni en ubicar en ese ámbito el evento. Más bien en la maestría del artista que rasga las cuerdas o insufla aire o viento. Ya Castelao anhelaba que el sonido de la gaita sonara en la universidad, aunque no de su mano ni amparo. Por contra, en 1913 dictó su primera conferencia sobre la caricatura en el balneario de Mondariz, manantial que era y es ideal para recuperarse e inmunizarse de todo mal. Por si acaso añado que Pascual Veiga, mindoniense de pro, autor del himno gallego, fue quien legó esa Alborada y la Muiñeira de Chantada. Portela, Ibáñez y, en otro orden, Veiga, son “artistas”, término cuya amplitud y ambigüedad une y separa. “Artista” no es simple piropo, ni tampoco trasnochado eufemismo aplicado a quien hace “arte”. No es palabra vana, cajón de sastre o comodín que para todo vale, aunque cierto es que llevamos dentro algo que nos acerca: el alma humana. En Compostela más de uno se lanza a cantar o tocar en la calle o en un claustro. Manifiestan así sentido agradecimiento al apóstol o expresan su emoción o devoción. Son “espontáneos artistas” de quita y pon. Todos tienen como patrón a Lucas Evangelista, médico y pintor de la Virgen, aunque no haya dejado retrato de Ella, ni noticia de él como galeno. Es lo de menos, aunque no sobra leer a Laval Manrique, por un aquél. Fe tenemos en su poder. Representado está en el Pórtico de la Gloria junto al Señor, pero si van a Mondoñedo gocen de otra gloria bendita: la torta de cabello de ángel de O Rei das Tartas, receta de C. Folgueira en los años 50. Otro “artista” como Budiño que por allí con su gaita también anda.