NO ES ACEPTABLE que, si quieres hablar de lo que sucede en Gaza y no empiezas por afirmar la condición terrorista de Hamás te lo recriminen y que, por el contrario, después de ese señalamiento, ya no es necesario decir nada más. No, no y no: para hablar de la relación entre Palestina, si es que aún existe, e Israel, es necesario dejar claro mucho más de lo que pueda representar la indiscutible característica terrorista de ese grupo.

En primer lugar, en una situación de guerra, larvada, como siempre, o abierta, como ahora, no siempre es justo calificar a cada uno de los bandos combatientes con diferencias mutuas. Sí que se les podrá y deberá advertir, a los dos, que podrían y deberían ser juzgados por crímenes de guerra, pues ambos han agredido mortalmente a la población civil. Además, cuando un conflicto se prolonga durante mucho tiempo, no basta el último combate para evaluarlo. Hace ya varias décadas que el territorio de Palestina de otrora fue objeto de ocupación por parte de Israel. Aún lo sigue siendo. Es decir: se le niega y arrebata a Palestina la integridad territorial histórica, se la acorrala en un espacio cada vez más limitado –¿un campo de concentración?–, y se la somete a vigilancias y controles por parte de la fuerza de ocupación expropiatoria. Eso no se puede negar. Tampoco que otros países, especialmente occidentales, como los Estados Unidos y los europeos, entre ellos nosotros, hemos hecho la vista gorda y tolerado a Israel su persistente acción, militarizada o no, de usurpación de la identidad palestina. No es lógico, pues, como ahora, que se pida condena para los pecados de los palestinos y se exonere a Israel de los suyos. Se sabe, y es asombroso que haya que repetirlo, que la situación en el Oriente Próximo no mudará si Israel y Palestina no cambian la orientación de su lucha, ni si los palestinos e israelíes no vuelven a buscar acuerdos de mutuo respeto y aceptación, como los que alcanzaron en el pasado, en Oslo, en 1993, que luego, hasta hoy, han sido traicionados. La consecuencia es la que se ve: sangre, dolor y lágrimas. Si Naciones Unidas y todos los Estados que apoyan, sin armas, a Israel y/o a Palestina no asumen como obligación propia la recuperación del espíritu de los acuerdos de 1993, ayudando a forjar dos Estados mutuamente reconocidos, ese conflicto se prolongará indefinidamente, con muerte para los combatientes y vergüenza para los demás, ahondando con ambas la miseria humana.