PARA los que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a entrevistar escritores y gentes de la cultura, un libro como La palabra sorprendida (Medulia), que acaba de sacar a la luz el orensano Paco López-Barxas, es siempre una gran noticia.

Hay numerosos libros de entrevistas, incluso libros que contienen una entrevista casi eterna a un solo autor, o que se alimentan de conversaciones diversas, surcando el tiempo, con un solo escritor. Suelen dar la medida de la obra y la personalidad de alguien mejor que muchos sesudos ensayos. Aunque, en cierto modo, un libro de entrevistas en también un gran ensayo.

Y en este arte Paco López-Barxas es todo un maestro, recriado a partes iguales en la entrevista periodística, que siempre tiene algo de ejercicio a vuelapluma, de urgencia por lo inmediato, y esa otra entrevista más pausada, a menudo realizada en cafés o en salones que poco a poco desaparecen en el vértigo presente, esa otra entrevista que tal vez acaba en libros como este, o en los suplementos literarios, que se hacía también en las casas de los escritores a las que el periodista llegaba como quien llega a un castillo, allí donde lo doméstico se fundía de pronto con lo exótico y lo fantástico, en apenas la distancia de una mesa camilla.

Paco se abrió paso en un Madrid donde había (y aún hay) no pocos gallegos interesantes, con ellos atravesó unas cuantas décadas, fue tomando el pulso a nuestra cultura lejos de Galicia, a veces muy lejos, en América, pero también se adentró en las vidas de escritores mucho más apegados al territorio. Y, por supuesto, todos aquellos nombres que caían en su red, dicho sea sin rastro alguno del ejercicio cinegético, porque se trataba siempre de una hermosa red trenzada con sortilegios lingüísticos, nostalgias y memorias, de inmediato pasaban al elenco de los entrevistables.

Recuerda Darío Villanueva en el prólogo a La palabra sorprendida que López-Barxas ya había publicado hace quince años, en Laiovento, No xardín das mandrágoras, libro de entrevistas en lengua gallega que recuerdo muy bien. Ya entonces Paco insistía en la necesidad de permanencia de las entrevistas, no en ese carácter equívocamente perecedero que parece entregarle el periódico del día. La entrevista llevada al libro parece tener voluntad de solidez y de mensaje perpetuo.

Por eso me alegra mucho la aparición de este volumen (que recoge, ahora en castellano, algunas de aquellas entrevistas y otras nuevas). Un libro realizado al cuidado editorial de Medulia, siempre excelente y mágico. Aunque hayan leído en diversos lugares otras entrevistas con estos escritores y pintores que aquí aparecen, y que son muy principales, les aseguro que estas conversaciones les parecerán nuevas, distintas y, sí, como de alguna manera anuncia el título, les permitirán degustar esa exótica fruta de la sorpresa.

Me he acordado de Bernard Pivot, de Joaquín Soler Serrano… de los que creo haber aprendido. Allí desfilaron, enfadados o generosos, todos los grandes. Como raras aves, algunos de ellos, en las televisiones incipientes. Paco López-Barxas rescata joyas que no podían permanecer inéditas. Hubiera querido contarles más de lo que dicen los entrevistados, pero para saberlo les invito a la lectura de este libro excelente y memorioso.

Ante López-Barxas se sientan, sobre todo en los energéticos años 80, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, William M. Sherzer, Carolyn Richmond, Francisco Ayala, Dru Dougherty, José Cardoso Pires, Camilo José Cela (copiosa entrevista de los noventa, originalmente aparecida en ‘Ínsula’), Eugenio Granell, y, ya en los últimos años, Artur Cruzeiro Seixas, Iván Tovar (Barxas y el surrealismo, inseparables…, arrancando desde Granell, en larga y prolífica tradición), para completar el libro con Claudia Piñeiro, Pere Gimferrer, Antonio Gamoneda, y Nélida Piñón. Sólo me queda invitarles a que escuchen todas esas hermosas palabras, a que escruten con López-Barxas todas esas miradas.