No los confundamos con los profetas bíblicos o los videntes y mucho menos con los historiadores.

Utilizó esta denominación para referirme a quienes nos cuentan desde el hoy lo que ya sabían ellos desde hace tiempo que iba a suceder- aunque ayer nada dijeron. Vaticinadores del ayer.

Sus frases habituales son “ya lo decía yo”, “se veía venir”, “lo sabía”, … y otras similares, admisibles en el humor de José Mota, “si es que esto se veía venir”, pero no en las relaciones humanas serias.

Podrían ser catalogados, a posteriori, como agoreros, porque, generalmente, lo que veían venir suele estar relacionado con hechos negativos, desagradables, tristes, amargos.

Por supuesto, añaden hoy toda clase de explicaciones y matices sobre los sucesos que ellos barruntaban, pero callaban. Este comportamiento es frecuente en el mundo de la economía, en las tertulias y en los ámbitos familiar, profesional y de la amistad: cuando los precios ya están disparados, cuando se produce una brutal caída de la Bolsa, ante desgracias naturales, accidentes, sucesos sociales, guerras: “se veía venir” y nos dan detalles.

Los profetas del ayer reflexionan poco, alardean de adivinos con aire escéptico y se manifiestan cansinamente, como los viejos a los que no les queda nada por ver. Antonio Machado los definió con exactitud: “Los que están de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte.”

Si les preguntas por qué no te anticiparon el suceso que esperaban desde su clarividencia, salen por los cerros de Úbeda: “por si me equivocaba”, “para no disgustarte”, “para no alarmar”, …

Y yo les digo: ¿por qué hoy me dices “se veía venir”? Si eres mi amigo y me siento contrariado por el suceso que barruntabas y ha sucedido, ¿pretendes volver a martillar en el clavo?, ¿presentarte cómo una persona bien informada?, ¿cómo un hombre de mundo, experimentado, con la vista cansada de tanto como has visto?

Y si pensabas entonces que, tal vez, podías estar equivocado, ¿a qué viene ahora hacerte el avisado?

Si realmente estabas convencido de lo que habría de venir, tendrías que haber actuado con empatía, tratando de comprender y compartir los sentimientos de quien, en algún momento, podía sufrir, vivir una decepción, una deslealtad, una contrariedad, un daño, un perjuicio, o una desagradable sorpresa.

A los “profetas del ayer” habría que recomendarles prudencia y humildad.

Con su actitud, carente de valor, ponen de manifiesto que desconocen la sensibilidad, y su discurso es un ridículo adorno; en otros casos, son aguafiestas, voceros de las malas noticias, cenizos, espantagustos, pesimistas recalcitrantes, sombríos.