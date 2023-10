NON HAI NA NATUREZA comportamentos que podamos entender comparables á crueldade e o desprezo pola dignidade e a vida doutras persoas e seres vivos, como os que o ser humano mostrou en ocasións, non poucas, ao longo da historia.

Aínda que as consecuencias desa crueldade aumentaron a medida que o fixeron os medios dos que dispoñemos para exercela, sobre todo as armas, as manifestacións de crueldade extremas non son novas. Recentemente descubriuse un enterramento con 41 cadáveres en Croacia, nos que se atoparon evidencias de lesións craniais relacionadas coa súa morte, ou que directamente puideron causala. Foron asasinados, en definitiva. A sorpresa xurdiu ao comprobar que se trataba de esqueletos de hai máis de 6.000 anos. Non hai moitos casos que evidencien asasinatos en masa na prehistoria do noso continente, de aí a extraordinaria importancia deste achado. Moito máis cando non existe unha razón aparente para esta matanza. Nin guerras, nin sacrificios rituais.

Os científicos que están a estudar este achado consideran que chegar a entender o motivo deste e outros masacres ocorridos en tempos tan remotos podería axudarnos a evitalos no futuro. Témome que non será así, pero a inxenuidade non deixa de ser ás veces un cravo ardendo, quizais o único, ao que podemos agarrarnos. Vendo o que está a ocorrer en Ucraína, Israel ou Gaza, todo apunta a que non temos remedio e que o que tantas veces cualificamos de inhumano é desgraciadamente moi humano, e ademais exclusivo da nosa especie.

Inhumano é quen non ten ou ten moi pouca capacidade de sentir afecto, comprensión e solidariedade cara ás demais persoas, nin sequera cando estas sofren. Desgraciadamente, aquí o prefixo “in”, que nega aquilo ao que precede, non serve para conformar o significado de algo que nos sexa alleo a nós, os seres humanos. Por outra banda, o dicionario aclara que inhumano non significa sobrehumano. De feito, só aquilo que poida chegar a ser sobrehumano, aquilo que nos exceda, poderá quizais deixar atrás o negativo que, como humanos, non puidemos soltar por moito que supostamente nos civilizáramos. Ás veces penso en como imos evitar que as máquinas, cada vez máis competentes, cada vez máis intelixentes, mesmo cada vez máis humanas no seu comportamento, herden de nós todo o malo, moito, que levamos ao lombo. Non o vexo fácil. Non tanto por pensar que é unha quimera chegar a deseñar no futuro máquinas que non só nos superen en intelixencia senón en humanidade, senón porque quen teña no seu día a capacidade para facelo, en particular a capacidade económica para poñer ao seu servizo as capacidades científicas e tecnolóxicas entón dispoñibles, non quererán que ditas máquinas deixen de servir aos seus intereses, e estes, témome, non serán os do ben común.