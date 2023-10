O BO DOS TURISTAS é que permiten cebar o motor da economía. Dito así, cunha frase vulgar que realmente non significa nada, porque nen a economía funciona como un motor nen hai que cebala, podemos aceptalo porque nos serve para representar unha imaxe de movemento. Imaxinemos, pois, un coloso de calquera mitoloxía, mesmo da nosa, por exemplo un curmán de Breogán intentando mover a roda da historia (outro lugar común) con moito esforzo e coa axuda da forza espiritual que se vai incorporando ao facer o camiño a pé, preferibelmente desde Roncesvalles. O caso é que onte tivemos o gusto de ler que cada turista en forma de peregrino que chega a Santiago gasta na cidade como media 100 euros. Se neste gasto se inclúe a pernoctación (e ben sabemos o que dan de si 100 euros un día fóra de casa) deberemos examinar que nos falta en Santiago: ou ben carecemos de turistas que permanezan con certo gasto máis dunha noite, porque só gastan pouco máis que en comida e auga, ou hai algo que falla polo que non parece moi interesante para o futuro da cidade contar con este tipo de turistas. Segundo as estatísticas oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), os nove primeiros meses deste ano houbo 665.041 pernoctas de viaxeiros españois e 597.553 de viaxeiros estranxeiros. O feito que resalta Incolsa (empresa de turismo do Concello) de que no mes último, setembro, os estranxeiros superasen aos españois, non ten significación estatística pois un mes só non marca tendencia e moito menos é indicio de muda nun movemento a medio prazo. O caso é que, nos nove primeiros meses deste ano, a chegada de peregrinos/turistas/visitantes, errantes, transhumantes, romeiros e vagamundos españois supera en case 100.000 pernoctacións ás das persoas proc edentes de fóra das fronteiras do Estado. Se se argumenta que grazas á presencia estranxeira subiu a media de gasto e por iso está en 100 euros/día, sinto comunicar que hai aínda un fallo máis a contabilizar. Segundo a mesma fonte oficial que citabamos arriba, podemos cualificarnos como de atractivo pobre, pobre, pobre para os turistas xa que a media de gasto de un turista estranxeiro en España é de 173 euros/día, e o gasto medio dun español é de 273 euros día. Dado que a media así elaborada inclúe os que aquí se desprazaron, se suprimimos os que viñeron a Santiago esa media aínda é mais alta. A diferenza é non só cuantitativamente moi importante senón que quere dicer que da composición da masa de turistas que cada ano se moven en España só se achegan aquí os que non teñen medios nen intención de gastar en forma media como noutros destinos (rumbosa xa non citamos...).

O atractivo da riqueza patrimonial, cultural, gastronómica e humana do noso país precisa ser tratado como unha mercadoría cara en consonancia co seu valor histórico que tanto valor colectivo acumula e que debemos conservar xunto coas aportacións dos que manifesten interese na súa conservación. A taxa turística sería un bo comezo.