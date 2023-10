COLUMNISTAS, aunque sea uno de los vuestros, estoy empezando a odiaros. Ala a buscarle pifias a Feijóo en todo lo que hace. ¡Como si le tuvieseis manía! Y no, que no puede ser tan tonto como decís porque, si lo fuese, sería mucho ser de Dios. Veamos.

Feijóo, a raíz de los pronunciamientos del gobierno respecto al conflicto bélico entre Palestina e Israel, decís que dice que Sánchez, a golpe de hipocresía, claro, que es malo porque sí, “se une a los peores enemigos de Israel”. Y bueno, vale, ya queda dicho, alto y claro. Allá Sánchez. Feijóo dixit.

Pero vais vosotros y sacáis a relucir que el propio Israel, en 2014, tildó al Parlamento de Galicia de “enemigo” a causa de un pronunciamiento crítico suscrito por todos los grupos parlamentarios, entre los cuales ostentaba mayoría absoluta el del PP, cuyo jefe era Feijóo, y sin cuya aceptación tal declaración habría resultado imposible. ¡Feijóo enemigo!, como Sánchez.

¿Queréis decir que Feijóo, otrora enemigo es ahora amigo? Bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Es que acaso Feijóo no puede cambiar de opinión? Y no me vengáis con que, cuando el que la cambia es Sánchez, Feijóo lo pone a parir, porque no es lo mismo: Feijóo es bueno y Sánchez malo. ¿Estáis?

También decís que Feijóo hace trampa cuando pide la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para que se debata sobre la hipotética aprobación de una amnistía a favor de los “golpistas” catalanes, para gracia y provecho del mismo Sánchez.

No sé si concordáis en que la tal comisión tiene un objetico específico que no cuadra con ese asunto y que, para una iniciativa de ese tipo, absolutamente ajena a lo autonómico, a donde habría que acudir sería a una comisión legislativa o al pleno del propio Senado. Pero ¿qué más da?, si todo está en el mismo edificio.

También recordáis, supongo, que, antes de esta solicitud, Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia, es decir, de una de las Comunidades Autónomas para las que la referida comisión quiere ser foro principal, hasta hoy, no había asistido nunca a las reuniones de la referida Comisión, tildándola como paripé caprichoso del tal Sánchez.

Pues estamos en la misma: ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Feijóo piensa en cada momento lo que es más conveniente, para él, claro, que no va a ser para otro. Se puede equivocar, pero tonto no es, eh. A ver si voy a tener que explicároslo. O no os enteráis o tenéis mala intención.