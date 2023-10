CUANDO empiezo a hablar con Antonio Muñoz Molina, embutido en una gruesa chaqueta que me pareció de pana, la lluvia arrecia sobre los enormes ventanales de este hotel. El edificio se abre con elegancia al Atlántico, y allá abajo, en la curva, en medio de una atmósfera gris y brumosa, el cuerpo del mar bravo estalla contra las rocas, reconquistando espacios. “Llueve en toda España”, me dice.

Hacía tiempo que no tenía ocasión de sentarme con él. La última vez fue por ‘Un andar solitario entre la gente’, en 2018 (consulto las grabaciones). Un ensayo largo, de esos que Muñoz Molina construye con gran belleza. El diario de un ‘flâneur’ en el mundo, o algo así, dijimos entonces. A Antonio Muñoz Molina le encanta observar los espacios, los lugares, fundirse con ellos. También ese vagar por las calles sin rumbo determinado, eso que se le supone a un ‘flâneur’.

“Tus novelas, tus libros, tienen mucho que ver con los espacios exactos en los que se desarrollan. No podemos decir que esas historias, esas narraciones, podrían suceder en cualquier sitio. Dependen con fuerza de los escenarios concretos: ya sea Lisboa, Nueva York o Madrid…”, le digo. Es primera hora de la tarde. Llueve con fuerza, los ventanales del Meliá son gigantescos, una pantalla cinematográfica que muestra la película de la ciudad en tiempo real.

“Cuando estoy en un sitio, quiero saberlo todo de ese sitio”, me dice Muñoz Molina, dando un sorbo de agua a un vaso de cartón. “Ahora estoy en esta ciudad y quiero saberlo todo de esta ciudad, estar de manera absoluta, quiero comer lo de aquí, y beber el vino que se bebe aquí”, explica. Y por eso, le digo, en sus libros hay calles y edificios y monumentos y bosques y paisajes que fijan la atención del lector, que nos dicen “somos de aquí, pertenecemos a este lugar, eso es más importante de lo que crees”.

Sin embargo, en la novela que Antonio Muñoz Molina acaba de publicar, ‘No te veré morir’ (Seix Barral), los edificios del Upper East Side de Nueva York pueden confundirse con los del barrio de Salamanca de Madrid. Hay en esta novela dos realidades que se encuentran, o una realidad y un sueño, como quien pliega un mapa del tiempo, pero también un mapa que se dobla justo por el centro del Atlántico. Ahí se separan y se unen dos vidas, la de Gabriel Aristu y la de Adriana Zuber, distanciados cincuenta años en plena dictadura. Y que se reencuentran en el corazón de Madrid, los cuerpos gastados, la vida casi agotada, pero aún dispuestos a retomar por un día, como un estallido, aquel amor de la adolescencia. Y están esas calles, esas habitaciones, esos lugares que los ojos reconocen como propios.

¿Puede recuperarse el amor juvenil en la edad madura? ¿Cómo es el amor en la vejez, o en la madurez? ¿Cuánto queda, entonces, de lo que un día fuimos? Gabriel, el hombre de éxito, delineado por su padre, la música clásica (“conocí a alguien que me contó su propia experiencia: escuchar a Lorca en casa, recibir en el salón, de niño, a Stravinski… Eso me provocó una emoción muy intensa como escritor. Y luego quise añadir otras cosas que me emocionaban también, como la posibilidad de escuchar la música de Pau Casals lejos de un salón de conciertos, con sus dedos de granjero”, me dice Antonio).

Y, como íbamos diciendo, Gabriel, con su carrera lejos de Madrid, tras el amor ardiente ya interrumpido, Oxford, dos veranos de iniciación en Los Ángeles, luego Estados Unidos como escenario de un triunfo que, sin embargo, no acalló el amor primero. Otro viaje a Europa, y, esta vez, una leve huida a Madrid, una traición, quizás, un sorbo del dulce líquido de juventud, el último trago pendiente de un tiempo lejano y oscuro. “Pero el tiempo no cura nada”, se escucha en la novela. “El tiempo mata”.

“Esta novela nace de la curiosidad por personas muy distintas de mí, gente que conocí, pero también por esos lugares que habitamos”, dice Muñoz Molina. Me dice muchas cosas más, que no caben aquí. ‘No te veré morir’ es un verso de Idea Vilariño, en recuerdo de ella, Onetti y los amores difíciles. Y los amores perdidos.